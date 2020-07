Snydt for iPhone: Tanja raser mod politiet

- Hej.

- Jeg har fået denne afgørelse, på trods af afgørende beviser samt gerningsmanden er serveret på et sølvfad for politiet..

Gerningsmanden slipper?

- Politiet taler jo ofte om at de ikke har ressourcer etc til at pågribe gerningsmænd ved den stigende online kriminalitet, indbrud etc, men her er så en sag, hvor se har fået hele svineriet.

- Og så slipper gerningsmanden alligevel?!?

Frustreret og forundret

Sådan indleder Tanja L et brev til nationen! om at blive snydt og svigtet. Først snydt af en person, der tog imod de 4500 kr, hun overførte som betaling af en brugt iPhone. Og siden svigtet af politiet, som ikke har talt med personen, og desuden henviser til at, at personen jo bare kan nægte, at have gjort noget forkert. Tanja synes ikke det kan være rigtigt, og hun vil gerne høre, om hun er den eneste. hendes brev fortsætter nemlig således:

- Jeg er nu enormt frustreret og forundret .

- Jeg skrev dengang i 2018 gentagne gange til Søren Pape og flere forskellige ansvarshavende i politiet - og nu denne afgørelse..

Vil have ministeren ind i sagen

- Jeg har også sendt en mail til den nye justitsminister, uden respons, endnu ihvertfald..

- Ja, man kan jo så undre sig over den stigende kriminalitet, når de slipper gang på gang, skriver Tanja, men hvad tænker du?