Snydt for smør-tilbud: Bjarne raser

Bjarne gik forgæves i en Føtex-butik og ringede så - også forgæves - til en anden Føtex for at høre om det fine smørtilbud. Og Føtex bekræfter, at smørret bliver flået ned af hylderne

- Hej.

- Efter at have læst Føtex’ tilbudsavis gældende 22.juli-4. august , gik jeg i Føtex i Kronen for at købe de seks pakker øko-smør, som der stod man måtte købe.

- Men hylden, hvor tilbuddet skulle være var tom og en medarbejder konstaterede, at de ikke havde noget smør.

Vidste ikke noget

- Derefter gik jeg i kundeservice og fik den besked, at de ikke vidste, om de fik noget smør igen.

- Jeg ringede så til Føtex på Frederikssundsvej 284 for at høre, om de havde noget smør. Det var der ingen der kunne eller ville svare på.

- Derefter ringede jeg til Føtex på Nordre Fasanvej, og de havde heller ikke noget smør.

Ingen chat-ørn

Sådan indleder Bjarne C. fra Københavns Nordvest-kvarter en mail til nationen! om at se et godt tilbud på smør – og bruge tid og kræfter på at gøre brug af det – og alligevel ende med at sidde uden smør.

Bjarne synes ikke det er en fair måde, Føtex driver forretning på, og han vil gerne høre, om der er andre der er gået forgæves.

Hans brev – som nationen! har bedt Føtex om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Da jeg var kommet hjem, skrev jeg til Føtex' kundesupports chat, for at høre hvor jeg kunne købe smørret i København.

- Jeg er en 75 årig pensionist og ikke nogen ørn til at chatte, og jeg blev smidt af.

Bjarnes chat med kundeservice. Her fik han ikke svar på, hvor han kunne købe smør på tilbud.

Føler mig snydt

- Jeg føler mig både bondefanget og snydt, især nu hvor Arla har skruet gevaldigt op for prisen på smør, skriver Bjarne, og nationen! har spurgt Føtex (Salling Groups presseafdeling), hvor og hvornår man - og især Bjarne i Nordvest - kan få glæde af smørtilbuddet.

Det svarer Føtex på sådan her:

- Vi bestræber os altid på at levere den bedste service i Føtex, og slår vi en skævert, garanterer vi, at vi vil gøre det endnu bedre næste gang.

- Der er pt. stor efterspørgsel på tilbudssmør, så det, vi har på hylderne, lægger kunderne hurtigt i indkøbskurven, og det er desværre det, som Bjarne har oplevet, skriver Føtex/Salling Group, der altså ikke svarer direkte på, hvor og hvornår, Bjarne kan benytte sig af det gode tilbud på økosmør.