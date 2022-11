Snydt: Viste lønseddel til mor

Oliver tænkte ikke rigtig over, at han kun fik 8000 udbetalt for fuld tid som lærling. Men da han blev fyret, viste han lønsedlerne til mor - og så skete der noget

- Jeg sendte de seneste lønsedler til min mors mail og bad hende kigge dem igennem.

- Hun kunne heller ikke forstå den lave løn.

Det var mærkeligt: Fik 24.000 ekstra

Sådan siger Oliver D, der i foråret blev færdiguddannet fitness-træner og kostvejleder fra erhvervsskolen NEXT i København til FH( Fagbevægelsens Hovedsorganistion) om den løn han fik, mens han var i lære - og den løn han skulle have haft.

- Jeg hang på samme løntrin og fik kun godt 8.000 kroner udbetalt for at arbejde fuld tid.

- Det var mærkeligt, siger han, og fordi hans mor rådede han til at få fagforeningen til at tjekke og retten efterfølgende var enig, i at Olivers chef ikke havde givet ham de lønløft, han havde krav på - fik han 24.000 kroner udbetalt. Olivers kollega fik iøvrigt også tjekket sine lønsedler, og fik 19.000 kr netto.

Udbetalinger skal altid tjekkes

Lizette Risgaard, der er formand for FH, håber at de to fittness-trænere kan inspirere andre:

- Hvis man ikke selv gør noget, bliver det meget ofte ikke opdaget. Derfor bør man altid være opmærksom og tjekke sin lønseddel ved hver udbetaling.

- Det kan altså dreje sig om rigtig mange penge, siger hun men hvad siger du?