Socialdemokrat med Rolex: Jeg ved hvad fattigdom er

Tysk politiker ramt af shitstorm, for kan man tillade sig at bruge 50.000 på en Rolex ur, hvis man er socialdemokrat?

- Hvem af alle Jer hadefulde mennesker er vokset op i en to værelses sammen med 12 søskende, der måtte sove og spise på gulvet - og hugge brænde i weekenden, fordi kul var dyrt?

- Og hvem har måtte vente månedsvis på at have råd til tegnekridt?

- Nej, ingen skal belære mig om fattigdom.

Alt du behøver vide

Sådan skriver den tyske topsocialdemokrat Sawsaan Chebli på sin twitter efter at politiske modstandere har gjort tykt grin med hende fordi hun har lagt et foto af sig selv med et Rolex Datejust til mere end 50.000 kr, på nettet:

- Alt hvad du behøver at vide om det tyske socialdemokrati 2018, skrev Martin E. således i sidste uge, og andre fulgte ifølge avisen Krone.at efter med bemærkninger som denne her:

- Faderen fik 13 børn, men fik ikke arbejde.

- Hele familien blev udelukkende finansieret af skatteyderne, og nu køber Chebli så et Rolex for den løn som skatteyderne også betaler.

- En god fortælling om fattigdom.

Andre mener at voksne mennesker må bruge deres penge som de vil, men hvad tænker du?