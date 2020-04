Sød beboer fra plejehjem skaber corona-frygt

Niels har et problem, for hvordan forklarer man en person, der har haft en hjerneblødning, at han ikke bare kan komme på uanmeldte besøg for tiden?

- På et plejehjem i X-by i Jylland sidder en beboer, der har været ramt af en voldsom hjerneblødning. Vi kalder ham Jens. Han er på plejehjem, fordi han ikke kan tage vare på sig selv.

- Jens er kraftigt understimuleret på plejehjemmet, og derfor søger han mod steder og personer, han kender godt og føler sig trygge ved.

En af de personer er mig

- En af de personer er mig, og jeg befinder mig i den anden ende af X-by.

- For at komme fra plejehjemmet tager Jens med offentlig transport, som han helt åbenbart kender godt til.

Sådan indleder Niels et brev til nationen! om at være bange for at få uanmeldt besøg og blive smittet med corona.

Niels - der har dårligt hjerte - synes nemlig ikke, der kan være rigtigt, at et plejehjem bare kan lade beboere bevæge sig frit rundt i trafikken - især ikke når der kan være tale om beboere, der ikke kan forstå, at de skal holde afstand. Og Niels har, før han skrev til nationen!, talt med det pågældende plejehjem om problemet, og det har nationen! nu også.

Deres kommentar kan du læse nedenfor. Niels brev fortsætter nemlig således:

Han er helt tryg ved mig - jeg er ikke tryg ved ham

- Jens og jeg er gode kammerater og tidligere kolleger, og derfor er han helt tryg ved mig.

- Han har ikke rigtig fornemmelse af tid og sted, og derfor besøger han mig, når han synes, han har lyst. Det kan være kl. 8 om morgenen eller kl. 11 om aftenen, han ringer på døren.

- Han ved selvfølgelig ikke, at det er en dårlig ide i disse Corona-tider. Man kan ikke sætte Jens ind i Corona-situationen, og derfor har jeg taget kontakt til plejehjemmets leder.

Får jeg corona dør jeg

- Problemet spidser lidt til, fordi jeg lider af hjertesvigt. Får jeg Corona, så dør jeg.

- Ved en telefonsamtale med plejehjemmets leder, er vedkommende ved at koge over af begejstring for egen indsats. Der er blevet gjort det ene og det andet, men jeg får stadig besøg af Jens på de mærkeligste tidspunkter.

- I disse tider kan Jens nemt være et Corona-missil, der bevæger sig frit rundt i samfundet. Han vil være en effektiv smittekilde i den offentlige transport, hvor der af og til er mange mennesker.

- Plejehjemmet har udstyret Jens med en GPS, men den er som et armbåndsur, der blot tages af. GPS’en ligger typisk på bordet, og Jens er i samfundet. Kontrol er jo ikke nok, når man på plejehjemmet har egenkontrol.

Jeg er ikke støttepædagog

- Corona-bestemmelserne siger, at ældre på plejehjem, desværre ikke må modtage besøg af den nærmeste familie, mens Jens bevæger sig rundt i samfundet, som han synes.

- Det skal siges, at Jens er både sød og rar, og han gør, hvad man siger. Det er synd, hvis jeg skælder ham ud, for han forstår ikke situationen. Ansvaret for Jens’ turen rundt i samfundet ligger alene hos plejehjemmets leder, der ikke har fattet situationens alvor.

- Jeg har været ude for, at plejehjemmet ringede til mig for at høre, om jeg vidste, hvor Jens befandt sig. Jeg fortalte plejehjemmet, at jeg ikke er halvdags støttepædagog for plejehjemmet, men at jeg gerne vil behandle Jens på en pæn og ordentlig måde.

Og jeg synes plejehjemmet bør tage hånd om ham

- Et besøg fra Jens varer typisk 5-10 minutter, hvorefter han gerne vil hjem. På sene tidspunkter kan han risikere at skulle vente på a komme med den offentlige transport i mere end en time.

- Han bliver troligt stående og venter. Jeg har derfor kontaktet Jens’ søn, der også bor i byen. Han har ved flere lejligheder hentet sin far.

- Kerneproblemet i denne sag er, at plejehjemmet viser omsorgssvigt af meget store dimensioner.

- Alle andre er underlagt strenge, men nødvendige restriktioner, og det gælder naturligvis også plejehjemmet, der blot ikke har opdaget det endnu.

- Man kan ikke bebrejde Jens noget i denne sammenhæng, for han forstår det ikke, men plejehjemmet burde tage hånd om Jens og stimulere ham, så han ikke har lyst til at turnere rundt i samfundet, slutter Niels og nationen! har sendt brevet til den ældreansvarlige i den pågældende kommune, der har sendt dette svar:

Afvis ham ved døren

- Jeg forstår godt problemet for Niels med uventede besøg fra vores beboer, og især i denne tid med utryghed om coronavirus.

- Det er godt, at Niels venligt kan afvise ham ved døren og bede ham om at gå hjem til plejehjemmet, når han er utryg ved besøget.

- Niels er altid velkommen til at ringe til plejehjemmet, hvis beboeren ikke er i stand til at finde hjem.

- Plejehjem er ikke lukkede institutioner men et hjem, hvor beboere har deres frihed ligesom alle os andre.

- Det er kun, hvis beboere er smittede med coronavirus, at vi kunne lave restriktioner for beboerne i forhold til at gå uden for plejehjemmet.

Vi kan ikke give udgangsforbud

- Er beboere konfuse eller har udviklet demens, gør vi også meget for at skabe forståelse for livssituation og beboernes handlinger.

- På plejehjemmet følger vi naturligvis Sundhedsstyrelsens regler om besøgsforbud på plejehjem.

- Vi får også meget hurtigt testet beboere på plejehjem, hvis der er mistanke om covid19.

- Men de beboere, der er vant til at gå ud på egen hånd, kan vi ikke give et udgangsforbud.

- Nogen er vant til at gå ud og handle eller gå en tur på egen hånd. Det kan vi ikke forbyde, men vi hjælper dem til at forstå risikoen for både at smitte andre og trække smitte ind på plejehjemmet.

- Derfor hjælper vi også beboere med at blive afsprittet, når de har været uden for.

Vi prøver at hjælpe beboeren til at forstå situationen

- I forhold til beboeren kan vi ikke gå i detaljer på grund af personfølsomme oplysninger, også selvom der er tale om anonymitet.

- Men jeg kan sige, at vi sammen med beboeren og beboerens familie er meget opmærksomme på beboerens behov og så vidt muligt hjælper beboeren til at forstå situationen.

- Det skal hjælpe på, at beboeren ikke unødigt går ud fra plejehjemmet på en uhensigtsmæssig måde til skade for sig selv eller andre, skriver kommunen, men hvad siger du?