Søger folk: Firma betaler 1,9 mio. kr. i snit

- Vi er meget beærede og stolte over at kunne meddele, at vi er blevet kåret som en af de 'bedste arbejdspladser i Danmark' af Great Place to Work.

- Vi blev belønnet med placeringen som den 8. 'Bedste Arbejdsplads i Danmark' blandt 25 præmierede virksomheder og organisationer med mellem 50-499 medarbejdere.

Bundlinje 2021: 490 millioner kroner

Sådan skrev Centrica Energy Trading med base i Aalborg for en måneds tid siden på deres engelsksprogede hjemmeside - og i dag kan firmaet, der køber og sælger energi, fortælle, at 2022 var et fantastisk år.

Og at de modsat andre energihandlere ikke udbetaler tre-cifrede millionbonusser - men har en gennemsnitsløn på 1,9 millioner kroner.

Katjiiing: Fordobler million-løn

Bundlinje 2022: 4,6 milliarder

- Vi er stolte af de betydelige bidrag, som vores medarbejdere og organisation har ydet for at hjælpe med at stabilisere energimarkederne i 2022.

- Vores stærke resultater giver et solidt grundlag for fremtidig vækst, og ved at spille vores rolle i den grønne energiomstilling leverer vi betydelig værdi til samfundet og aktionærerne, udtaler Cassim Mangerah, adm. direktør i Centrica Energy Trading, i regnskabet som Energiwatch.dk har set.

På bundlinjen henter selskabet nemlig 4,65 mia. kr. i 2022 mod 490,2 mio. kr i 2021.

Søges: Overskud skal maksimeres

Og hvis man kunne tænke sig at blive en del af firmaet, er der faktisk en chance. Eksempelvis søger Centrica en 'Senior Quantitative Analyst' til deres Structured Trading and Asset Management team.

Personen skal bl.a. udvikle prissætningsværktøjer, der understøtter handelsaktiviteterne i Centricas komplekse og strukturerede portefølje for at maksimere overskuddet.

Bonus-fest i elfirma: to millioner i snit i løn

Ambitionen er vækst

Firmaet søger også en Portfolio Manager til Physical Asset Management (PAM) teamet. En, der kan hjælpe med at opfylde handelsvirksomhedens høje ambitioner om vækst. Og endelig er der mulighed for at søge job som studentermedhjælper.

Du kan læse mere om de ledige stillinger her, men hvad tænker du?