Søges: Kæreste med NemID-app

- Nets har lukket for muligheden for at handle online, hvis man bruger nøglekort og mastercard sammen.



- Så jeg kan, fra nu af, ikke bestille noget online, før jeg får MitId, hvilket kan tage op til ni måneder.



- Dvs. Jeg kan ikke købe noget online, jeg kan ikke bestille en togbillet, oprette et abonnement, mv.

Ingen pizza til Johnny: Beder bankdirektør hjælpe

Kan vi ikke nøjes med nøglekort?

Sådan indleder Lilliane M et brev til nationen! - et brev hun har givet overskriften: 'Efterladt på perronen – jeg vil have en kæreste med NemId'. Lilliane bliver 62 til november, og hun tror, at der er mange i hendes situation. Folk der ikke har en mobil-telefon, der kan modtage SMS'er - men som gerne vil handle på nettet. Hendes brev, som hun håber alle, der er enige med hende vil dele, fortsætter nemlig således:

- Dette påvirker ikke bare mig, men vil være en katastrofe for ældre, der f.ex. ikke selv kan handle ind og som af kommunen bliver henvist til online-supermarkeder.

- Jeg beder til, at muligheden for, at kunne handle online med et nøglekort bevares og udfases efterhånden som borgerne bliver tilbudt 'MitId' og den dertilhørende 'nøgleviser', som vil kunne fås hos kommunen.

Sengetøj og glutenfri kost

- Det er egentlig ikke fordi, det er så ofte jeg køber noget på internettet, men det kan f.eks. være sengetøj og i sommer købte jeg en luftkøler til min taglejlighed.

- Det kan også være træsko, som jeg bruger grundet slidgigt i fødderne - eller glutenfrie produkter grundet gluten-sensitivitet. Ellers tunge ting som jeg ikke selv kan bære.



- Essensen er, at hvis man ikke har en nøgleapp, så kan man købe en nøgleviser hos NemId, men for, at kunne købe den, skal man bruge netop en nøgleapp, skriver Lilliane, der godt kunne tænke sig at høre. om hun er den eneste, der synes hele net-handel-systemet er blevet meget indviklet.