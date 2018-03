Sølle og plat: Tidligere Silkeborg-spiller væmmes over klubbens fans

Er det OK at kalde modstanderne for 'kujoner'? En tifo har sat sindene i kog i Silkeborg.

- Sølle er det at læse gårdsdagens tårepersende beretning under overskriften 'Fansenes tifo gik lige i hjertet'. En hyldest til et 'tifo', der slutter 'I og jeres fædre er de vestjyske kujoner'.

- Så bliver det ikke mere plat!

Væmmes over at man nedgør modstandere

Sådan skriver Stig S - der selv har spillet på Silkeborgs førstehold og beskriver sig selv som 'ud af en SIF-slægt' i et indlæg på MJA.dk, der har fået fem kommentarer. Og fem kommentarer er meget på MJA.dk (det ligger som mest kommenterede selv om det er fem dage siden det blev publiceret) og de fire af kommentarskriverne er ret så enige i Stigs kritik.

- Jeg væmmes ved tanken om, at nutidens fans kan finde på at nedgøre modstandere med et 'tifo' som det, der skæmmede SIF's hjemmebane i mandags.

Gider ikke komme før der er sobre vilkår

- Jeg gider ikke komme på station i Silkeborg, før der er sobre vilkår for tilskuere såvel som for fans, fortsætter Stigs brev nemlig, og Eigil K er 'Helt enig':

- Det er tomhjernet at lave en sådan tifo, skriver Eigil, og Evan T opfordrer klubben til at tage afstand fra den slags:

- Vi må forvente en afstandstagende kommentar fra ledelsen i SIF.

- Mindre kan ikke gøre det, skriver Evan.

Fedt med drillerier

På TV3 Sports Facebook-side er der dog mere begejstring at spore over tifoen. her skriver Alex B f.ex, at det er fedt med drillerier:

- Fed tifo - det er fedt med drillerier. Mere af det.

- De vestjyske kujoner må dog trods alt, ha’ skabt lidt mindreværd i de andre 'midtjyske' klubber .

Men hvad mener du?