Søn fik tæsk: Nu vil mor demonstrere mod vold

- Karina afholder 'Demonstration mod vold og for forebyggelse af vold', på Christiansborg.

- Vi har brug for din stemme og støtte uanset om du er en bekymret borger i Danmark, politikker, offer, pårørende, tidligere voldsperson eller et firma eller organisation.

- Alle er velkomne.

Sådan skriver Karina W, der er mor til en 19-årig dreng, der fik tæsk i København for i sidste weekend, nu på Facebook.

Statsministeren bliver inviteret

Karina fortalte i et meget læst indlæg om de drengebander, der driver rundt og tæsker og røver sagesløse glade unge drenge og piger. Og fordi hun har fået så mange henvendelser, synes hun der grundlag for en demonstration foran Christiansborg onsdag d. 11. marts, så politikerne kan se, hvor mange, der er bange for vold.



Karina siger til nationen!, at hun vil invitere politikerne - herunder justitsministeren og statsministeren - og at hun gerne vil have især Mette Frederiksen til at forholde sig til, at der er mange, der ikke kan finde ud at opføre sig ordentligt.

Se også: Mette er vred: Fire drenge trampede på 17-årig pige