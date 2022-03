Søn i koma: Nu må jobcentret stoppe

- Jeg er mor til en ung mand på 31 år.

- For fem år siden fik han akut lymfatisk leukæmi, blev indlagt på Rigshospitalet, og fik højdosis kemo m.m. i 2,5 år.

- Han havde fast arbejde, men kom på sygedagpenge.

- Men da man ikke kan få sygedagpenge i flere år, kommer han på kontanthjælp og bliver så tilknyttet jobcentret.

- Han gik fra en indtægt på 20.000 kr til kontanthjælp på 5000 kr.

Boede i lånt skurvogn - nu er han i koma

Sådan indleder Bettina M et brev til nationen! om den måde ’man’ i Danmark behandler kritisk syge på. Og hvor chokeret hun er. For selvom kemoen så ud til at virke - sønnen var kræftfri i et år - kom kræften igen.

Han fik så mere kemo, stråler og en stamcelletransplantation i december 2020. Og endnu en operation med stamceller fra sin onkel, Bettinas bror, i december 2021.

Men i hele forløbet har kommunens jobcenter nægtet ham pension - og senest har de sendt brev til ham om, at han skal i praktik. Bettinas brev fortsætter derfor således:

For to uger skrev jobcentret om praktik

- Min søn har boet hjemme hos os i en lånt skurvogn, men da det blev for koldt, fik han vores soveværelse i stedet.

- Lægerne kan ikke rigtig få stamcellerne, og hver anden dag har han været på hospitalet for at få blod, trombocytter og magnesium.

- Lige nu ligger han i koma – det har han gjort siden søndag – og lægerne er ikke sikre på, at han overlever.

Og pension har de afvist hele tiden

- Alligevel har kommunen i går afslået hans midlertidige pension.

- Begrundelse = han er ikke syg nok.

- I fem år har han ikke alene kæmpet mod kræft, men også mod systemet, der så sent som for et par uger siden skrev og spurgte, om han snart var klar til at komme i erhvervspraktik.

- Ja, selv lægerne på Rigshospitalet har skrevet til kommunen, men intet hjælper, skriver Bettina, der har sendt det brev, lægen fra Rigshospitalet har sendt til jobcentret, med som dokumentation: