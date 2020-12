Søn kigger på død fars kiste: Miljøsvineri

Jan G synes loven, der siger, at man skal brændes i en kiste, er skidt for klimaet, miljøet og pengepungen. Især fordi 8 ud af 10 bliver brændt. Men hvad synes du?

- Jeg har lagt størstedelen af min familie i graven, senest min svigerfar og nu min far.

- Stort set alle er blevet kremerede, men alligevel skal de lovmæssigt i kiste, der desuden skal klargøres og polstres(!).



- Dertil kommer evt en kjortel og kørsel af kisten.

Gigantisk og lige for næsen af os

- Udover det ret store beløb ovennævnte løber op i (over kr. 8.000,-) for en simpel bisættelse for et menneske, der vil brændes, slår det mig, at der foregår et gigantisk miljøsvineri.

- Lige for næsen af os.

Kiste vejer 40 kilo og 45.000 bliver brændt

Sådan indleder Jan G et brev til nationen! - et brev han håber kan sætte fut i en debat om traditioner vs miljøvenlige begravelser. Jan har faktisk også sendt et lignende brev til Dansk Bedemænd, der jo er eksperter i begravelse, og han også fået svar. Det kan læse lidt af nedenfor.

Jans brev - som håber du vil dele til alle, der skal dø og har en holdning til klimaet og miljøet - fortsætter nemlig således:

- En simpel kiste vejer lidt over 40 kg og er lavet af spånplader og maling.

- Der dør ca 55.000 personer om året i Danmark og loven tilskriver, at ALLE skal have en kiste, uanset om de skal begraves, brændes, fremstilles i kapel eller andet.

- I 2018 valgte 83 % at blive brændt, dvs at ca 45.000 kom i kister, de ikke havde brug for, men blot fordi loven kræver det.

Det er 1800 ton

- Dermed gik 1.800 ton krydsfiner op i atmosfæren som røg alene i Danmark. Men det samme foregår i det meste af verden.

- Det forekommer i grønne tider som fuldstændigt forrykt.

- Er det måske tid til en lovændring, så arvinger eller senere afdøde selv kan vælge, om afdøde skal i en dyr og forurenende kiste?

Loven, ligsaft og lugt

- Eller om liget kan transporteres i en pæn og genanvendelig kiste og dermed gå direkte i ovnen uden kisten, skriver Jan, der altså har fremført sit forslag for Danske Bedemænd, der har sendt et langt svar - hvor de især henviser til lovgivning, ligsaft og traditioner. De skriver også, at trækisten har en funktion når den afdøde bliver kremeret:

- For at kunne afbrænde den afdøde, skal temperaturen op på rigtig mange grader og der har kisten også en funktion som brændsel.

- En kremeringskiste kræver en speciel konstruktion jf. Danske Krematories landsforenings krav, som du finder her

Så kisten har flere formål

- Der er trods alt benyttet kister ved begravelser længe før vi kremerede vores døde, så det er jo en gammel tradition, som har et formål på flere måder.

- Lugt og ligsafter opstår meget hurtigt, så der har kisten også et formål, da den i lejet indeholder materiale, der opsuger ligsaft og lugt og det har også en betydning, når afdøde skal vente på kremering, måske i flere dage på krematoriet, som jo ikke nødvendigvis, kan lægge afdøde direkte i kremeringsovnen, når de modtager afdøde, skriver Danske Bedemænd, men hvad tænker du?