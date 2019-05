Sønner på 19 og 23 er stolte: Bistands-mor har fået sit første 'rigtige' job

Jeg har altid drømt om at kunne klare mig selv. Og nu gør jeg det, siger en kvinde, der i en alder af 41 år er begyndt på sit første rigtige job. Hun siger også, at hendes historie viser, at man aldrig skal give op.