Søren fik dårlig samvittighed på McD

- Kære McDonald's Rosengårdcentret (og andre).

- Jeg er ikke miljøforkæmper eller så emsig, at jeg ønsker at drikke af papsugerør.

- Men jeg får sgu alligevel lidt dårlig samvittighed, når jeg kigger på, hvor meget der ligger på min bakke efter så lidt som 2 muffins, en kaffe og en sodavand.

Det generelle svineri er ikke McD's skyld

Sådan indleder Søren R., der en af de mange hundredtusind danskere, der besøger McDonald's-restauranter i Danmark, et åbent brev om den måde, McDonalds pakker deres varer ind på.

Søren er ikke den eneste, der har bemærket fastfood-gigantens plastik- og papir-forbruget – du husker måske 'Claus raser over McDonald's: 'Det kan sgu ikke være rigtigt' - og han har endda et forslag, som han håber vil vinde indpas.

Hans brev – som McDonald's svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Det generelle svineri som mange af McD's kunder laver på veje rundt omkring, vil jeg slet ikke ind på.

- Det er ikke McDs skyld, omend McDrive-indpakninger udelukkende burde være bionedbrydelige.

Men spørg dog kunderne

- Jeg har i øvrigt kun ros til deres morgenmad, men kunne McDonald's ikke i forbindelse med bestilling spørge, om man ønsker alle de indpakninger og låg, når der er tale om ’in house spisning’, spørger Søren, og til det forslag svarer McD, at de er meget opmærksomme på affalds-problematikken:

- Hvad angår Sørens spørgsmål, så har vi klare regler om, at der skal udleveres 1 serviet pr. produkt, med undtagelse af enkelte produkter.

McD: Der er nok for mange servietter

- Umiddelbart ser det ikke ud til, at den regel er blevet overholdt i det her tilfælde, og reglen vil blive indskærpet.

- Hvad angår Sørens opfordring til, at vi spørger den enkelte gæst i restauranten, hvor meget emballage vedkommende har brug for, så mener vi, at det først og fremmest er vores opgave at sikre, at vi ikke bruger for meget emballage som standard, og at den emballage, vi anvender, er så bæredygtig som muligt.

Vi er på en rejse

- I den forbindelse er vi i fuld gang med en rejse mod mere bæredygtig emballage.

- Globalt har McDonald’s som målsætning, at al emballage i restauranterne verden over skal komme fra genavendelige, genanvendte eller certificerede kilder i 2025.

- I Danmark har vi senest indført bionedbrydelige bakkeservietter og udfastet plastiklågene på vores McFlurry-kopper. Tiltag, der sparer miljøet i Danmark for 17 tons miljøbelastende slagger og 13 tons plastik om året.

- Der bliver i øjeblikket testet flere emballager, der bl.a. skal erstatte låg og sugerør af plastik med mere bæredygtige løsninger, på andre europæiske McDonald’s markeder, herunder McDonald’s i Frankrig, som er lead-marked på området. Vi lærer af disse erfaringer og planlægger at indføre de bedste af løsningerne så hurtigt som muligt. Bionedbrydelige emballager er med i overvejelserne.

192.000 gæster hver dag

- Hvad angår kommentaren om henkastet affald, så sker en stor del af vores salg som takeaway, og indimellem har vores gæster svært ved at finde skraldespanden.

- Derfor har vi samarbejdet med Hold Danmark Rent i en årrække og senest gået med som hovedsponsor på et nyt nationalt informations- og indsamlingsprojekt, som man kan læse om her: https://rennatur.org/

- Hvad angår mængden af affald, er det klart, at med 192.000 daglige gæster i vores 88 danske restauranter skal der bruges en del emballage.

- Som nævnt er vi bevidste om vores ansvar i fht at ligge miljøet så lidt som muligt til last med vores emballageløsninger, skriver McDonald's til nationen!.

