Søren og Ib: - Det er sørgeligt

- I Danmark var vores el-forbrug i 2021 i gns 4,1 GW varierende fra 2,1 til 6,4 GW.

- Heraf leverede vind+sol 2,0 GW i gns varierende fra 0,02 til 6,0 GW.

- Vind+sol er således ikke vedvarende men ustyrligt og hurtigt varierende.

Backup koster

- Der er også hyppige, ofte lange pauser, hvor enten vind+sol hver for sig eller sammen går i næsten NUL.

- El fra vind+sol el produceres til en lav pris, men har ingen gang på jord uden et altid produktionsklart back-up system, der er dyrt både at bygge og at drive.

- Disse omkostninger skal naturligvis indgå i prisen for el fra vind+sol.

Sådan skriver Ib, der er klimahygiejniker, dr.med., og Søren, som er kemiingeniør, nu om den energiplan, Danmark kan mere 2, der blev præsenteret i tirsdag. De to herrer 'debuterede' i Ekstra Bladets e-avis for et år siden med en sønderlemmende kritik af regeringens klima- og energiplan, og de fulgte op i april, juni, september, november og januar med de lige så barske Helt håbløst: Projekt til 200 milliarder søger folk - Jubler: Sådan får vi el-regningen ned - Langer ud: Tøsedrenge - Stort problem kl. 16.34 i dag og Grønt chok: 70 kr. for en liter brændstof.

Vi importerer mere strøm

Nu har de så tygget sig igennem de forskellige papirer fra regeringen og kigget på de seneste statistikker fra Europa og Danmark. Og de synes Danmark fortjener bedre. Deres indlæg fortsætter nemlig således:

- Danmarks selvforsyning med el er et sørgeligt kapitel.

- For 20 år siden var vi nettoeksportør af el. I 2021 importerede vi 18% af vort elforbrug. Da importen var størst, var den 99%.

Så hvad skal vi med flere ustyrlige vindmøller?

- I dag og tidligere har Danmark haft back-up fra:

1. Seks termiske kraftværker. De fyrer med træflis og skal nedlægges pga alder i det næste tiår.

2. Norsk og svensk vandkraft som vi hidtil i meget stort omfang har kunnet trække på. Nu er der trukket kabler fra Norge og Sverige til bla Polen, Tyskland, Holland og England og både Norge og Sverige opbygger back-up krævende vindmølleparker. Danmark kan derfor ikke regne med norsk og svensk vandkraft som fortsat back-up for dansk vind-+solkraft.

3. Import af el købt på el-markedet til svingende, ofte meget dyre priser.

- Klima-,Energi- og Forsyningsminsteriet og måske hele Regeringen synes ikke, at være vidende om disse forhold, når man kan foreslå at bygge endnu flere vindmøller og solceller på land og flere havvindmøller.

PtX er meget kostbart

- Disse ville massivt øge det danske behov for back-up og dermed betyde endnu lavere selvforsyning. Det har allerede nu gjort os markedsafhængige i mere end halvdelen af årets uger.

- At bygge større kapacitet af el fra vind+sol er derfor et irrelevant forslag, så længe det presserende back-up problem for eksisterende og planlagt vind+sol endnu ikke er løst.

- Elektrolysefremstilling af brint kunne overvejes, men er endnu ikke afprøvet med den meget varierende el fra vind+sol. De nødvendige lagre vil også være enorme. PtX vil de næste mange år være en alt for kostbar løsning hertil.

- Regeringens ambition om at blive stor nettoeksportør af grøn el fra havvind er et håb, der ikke er baseret på viden. El fra vind + sol varierer simpelthen for meget i takt i hele Europa til, at de enkelte lande i væsentlig grad kan hjælpe hinanden.

Energiøen - også helt håbløs

- De første ø-milliarder kr er allerede bevilliget og øen er under projektering, uden at det endnu er fastlagt, hvilke funktioner øen skal rumme. Det er dyr galimathias!

- Endnu værre er det, når Krakas netop udsendte analyse af øen viser, at klimaeffekterne er små og usikre, effekt på elforsyningens sikkerhed er minimal og at økonomisk afkast må forventes til nul eller minus.

Kender Dan Jørgensen til atomkraft?

- De meget positive erfaringer i 30 lande med drift af 441 a-reaktorer og Finlands og Sveriges færdiggørelse af sikre langtidsdepoter af radioaktivt affald omtales slet ikke.

- Det danske el-net med dets behov for reparation og udvidelse behandles heller ikke.

- Altså.

- En tynd kop te. Ude af trit med vor nuværende viden.

- Vi er forstemte over, at en regering/et ministerium vil udsende et så ufærdigt forslag til et stort, vigtigt og dyrt projekt. Det er simpelthen ikke egnet som grundlag for brede politiske beslutninger, skriver Søren og Ib, der altså savner svar på det store back-up-problem: Hvad skal vi gøre, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser.