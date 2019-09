Sørens 60-års fødselsdags-amok: Nu koster billetten 350 kr.

- I Fruering - på Skårup Kirkevej 18.

- Ved rundkørslen vælges Skårup Kirkevej.

- Følg vejen ned ad bakken og videre ud ad markvejen.

- Derude, hvor kragerne vender, finder du nr. 18.

Godt gået - jeg kommer

Sådan skriver musikglade Elin F, der er gift med ligeså musikglade Søren F, der snart fylder 60 år, i en af de hundredevis af kommentarer, der er skrevet på det, der nu hedder Fruering Festivals Facebook-profil.

Gemalens runde fødselsdag har nemlig hen over foråret og sommeren udviklet sig til en større en-dags-festival med bl.a. Moonjam, Topgunn og Sweethearts – og lige nu sælger Elin billetter for 350 kr stykket til fødselsdagsfestivalen, der begynder kl. 17.00 d. 20 september. Og salget går godt:



- Godt gået fruering ! Jeg kommer, skriver Birthe E således i en af Facebook-kommentarerne, og Kirstine P skriver:

- Måske det kunne være noget vi skulle med mændene og uden børn, i en kommentar til veninden Nanna.

Bandet synes det var mange penge

Elin har også talt med den lokale TV2 station, TV2 Østjylland, der naturligt nok synes at historien er usædvanlig. Og her forklarer, hvad der skete:

- Vi skulle arrangere min mands 60-års fødselsdag, og vi er store fans af Moonjam, som vi gerne ville have til at spille.

- Bandet synes dog, at det var mange penge for os til en privat fest, så de spurgte, om vi ikke kunne gøre noget.

Så vi har lavet vores egen festival

- Derfor tog vi fat i borgerforeningen, og så er vi mange musikinteresserede i familien.

- Så vi blev enige om at lave vores egen festival, siger Elin til den lokale TV2 Østjylland, og til Ekstra Bladet/nationen! siger hun, at Sørens fødselsdag begynder med en privat reception, og at festen derefter flytter ned på marken ved Skårup Kirkevej, hvor alle de kendte orkestre skal spille fra kl. 17.00, men hvad siger du?