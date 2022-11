Sørens trick: Her er ingen P-vagter

I Horsens frygter citychefen, at byens skrappe P-vagter skræmmer butikkernes kunder væk. Men Søren M. kender et sted, hvor man ikke får bøder

- Det er begyndt at gå op for diverse centre etc, at der er mange flere penge i IKKE at have parkeringsrestriktioner/begrænsninger.

- Rødovre Centrum er et rigtig godt eksempel på dét.

- Det er et spørgsmål om tid, så er de ’malkemaskiner’ en saga blot.

Center uden P-vagter

Sådan skriver Søren M til nationen! om de ’centimeter-bøder’, der lige nu skaber debat i Horsens – bøder, der er givet til bilister, hvis bil rager fem-ti centimeter ud over båsene. Bøder, som har fået byens citychef til nu at tage en ’snak’ med de parkeringsfirmaer, der huserer i Horsens.

Citychefen vil nemlig ikke have at Horsens bliver kendt som byen med Danmarks skrappeste p-regler.

Centimeter-bøder: Pisseirriterende

nationen! har bedt Rødovre Centrum svare på, hvornår den den sidste P-vagt var på arbejde på centerets område? Og om de overvejer at indføre restriktioner/muligheder for bøder igen? Og det vil centerdirektøren meget gerne svare på:

Og det kommer der heller ikke

- Vi har altid haft gratis parkering uden tidsbegrænsning.

- Derfor har vi ikke p-vagter til den slags, og derfor har en kunde aldrig kørt herfra med en p-bøde i de snart 57 år centret har eksisteret.

- Vi ønsker ikke og påtænker bestemt ikke at indføre restriktioner, skriver han til nationen!, men hvad tænker du?