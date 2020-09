Sofa-drama i Valby: Mini Trans beklager

- Hej.

- D. 22. juli bestilte jeg en minitrans med 2 mand, der skulle flytte min sofa.

- Den er dyr og kostede 34.000 sofa, da der er en dobbelt motoriseret recliner-del. Og den er tung, hvilket jeg også gjorde dem opmærksom på, da jeg bestilte transporten.

De bumpede modulerne ned af trappen

- Men de 2 chauffører kunne intet løfte og de valgte derfor at bumpe samtlige moduler ned af trappen. Og det endte med at den motoriserede del gik så meget fra hinanden, at det larmer, når den skal køre ud.

- Desuden er samtlige hjørner slået i stykker i læderet.

- Der var også et vidne – en maler, der var for at male min datters værelse.

Sådan skriver Dorthe N til nationen!, da hun synes, der skal noget fokus på minitrans’ måde at være minitrans på. For selv om chefen kom forbi og besigtigede den beskadigede sofa efter to dage, varede det næsten to måneder, før Mini Trans afsluttede sagen. Og den måde de gjorde det på, er hun i øvrigt heller ikke tilfreds med. Hendes brev – som Mini Trans kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Får 15.000 - og jeg orker ikke mere

- Jeg er blevet bedt om at undersøge, om sofaen kunne laves, og undervejs mente de også. sagen skulle rundt om forsikringen.

- Vi har altså siddet siden 24/7 UDEN sofa, og min mand er svært handicappet og mit eget helbred er ikke det bedste.

- Man har til sidst valgt en erstatning der hedder 15.000 kroner.

- Det er langt mindre end mit eget forsikringsselskab oplyste, men jeg orker ikke mere.

Mini Trans: Det har fået konsekvenser

- Jeg har dog bedt om også at få transporten refunderet, da jeg jo selv skal ud og købe transport til en ny sofa, skrier Dorthe og Mini Trans skriver, at sagen har fået konsekvenser:

- I Mini Trans gør vi altid vores bedste for at holde en høj standard i alle transporter, men denne gang er det desværre gået galt, og det beklager vi dybt.

- Glade og tilfredse kunder er en signifikant grundsten i vores virksomhed.

- Derfor har vi både valgt at kompensere Dorthe i videre udstrækning end de lovpligtige krav og ladet sagen få interne konsekvenser, skriver direktør i Mini Trans, Birger Larsen, til nationen!, men hvad tænker du?