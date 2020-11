Sofa-køb gik galt: Må sidde på tæppe

- Hej.

- Vi var i Daells d. 4.11, hvor vi købte en bunke ting til vores lejlighed.

- Sofaer 3-2-1, bord samt stole (6 styks) og 2 store garderobeskabe.

- Og en ny topmadrasse.

- Vi aftalte også, at de skulle levere det til os – og vi betalte kr ….. 800 for levering.

FC betalte mere end 18000 kr for varer og levering.

Vi ventede ... og fik at vide de havde været der

Sådan indleder FC et brev til nationen! om det ret så solide indkøb han foretog i Daells Bolighus - et indkøb, der var så stort, at han ville netale for at det leveret. Men

- Da dagen så kom, hvor vi skulle have vores ting leveret, kom der ikke noget.

- Vi ringede, og fik at vide, at de havde der, og at vi ikke havde været hjemme.

Betalte 350 ekstra for forgæves levering

- Øhhh ….. jo, vi var hjemme, vi var 5 mennesker, der ventede spændt med mobilerne åbne. Og på at ringe klokken sku' give lyd fra sig.

- Vi betalte så 800 kr for levering én gang til ... og denne gang 350 kr ekstra for 'forgæves' levering.

- Og gæt hvad der skete… vi ventede, og der kom ikke noget, og da vi ringede, sagde de igen, at de havde været der, men at vi ikke havde været hjemme.

- Nu er vi så blevet rigtig trætte af Daells, og vil bare have alle vores penge retur. De har overført vores penge for selve varerne, men ikke for leveringerne.

De gør grin med os

- Vi har betalt et samlet beløb for levering på 1949 kr - som overhovedet ikke har fundet sted.

- De gør jo grin med os, skriver FC, der synes hans oplevelse skulle ud til hele Danmark. Og faktisk nåede P - en anden Daells kunde - også at kontakte nationen! om samme problem, inden Daells blev bedt om at svare på, hvad der gik galt. Hun, P, fortalte, at hun havde siddet otte timer og ventet på en seng - der heller ikke var kommet.

nationen! har derfor bedt Daells svare på, om de har eller har haft problemer med deres fragt-samarbejdspartner – og hvad de siger til, at kunder kontakter Ekstra Bladet, fordi de er vrede. Og det vil Daells gerne svare på:

Ingen generelle leveringsproblemer

- Det er selvfølgelig meget beklageligt, at der er 2 af vores kunder, som har følt sig nødsaget til at skrive til dig med deres frustration omkring deres levering fra Daells Bolighus..

- Jeg kan ikke gå mere i detaljer med de konkrete sager, men jeg kan sige at vi ikke har nogle generelle udfordringer med leveringer eller problemer med vores samarbejdspartner der levere møbler for os.

Mere end 25.000 møbelleveringer pr år

- Vi kører mere end 25.000 leveringer med møbler ud til kunderne om året, og vi kan selvfølgelig aldrig garantere der ikke vil ske fejl på nogle af disse, både fra vores egen eller fra kundens side.

- Det hele handler i sidste ende om kommunikation, og i nogle tilfælde kan dette desværre løbe af sporet pga. frustrationer eller andre omstændigheder der spiller ind.

Vi tager kontakt til de to - og vil finde en løsning

- Vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan for at undgå at der skulle opstå situationer, der skulle kunne skabe frustrationer hos kunden, og hvis der skulle opstå situationer forsøger vi altid at løse disse tilfælde så hurtigt og så fair som muligt for begge parter.

- Vi vil selvfølgelig tage kontakt til disse 2 kunder der har kontaktet dig, og finde en løsning der forhåbentlig kan stille alle tilfredse, skriver Kim Jepsen, A/S Daells Bolighus, men hvad tror du?