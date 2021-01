Sofalotteri: Rama tabte hos MyHome

- Mig og min kæreste skulle flytte d. 4/01-2021.

- Derfor købte hun en sofa og hun fik også en bekræftelse på at sofaen ville blive leveret d. 6.1 mellem kl: 16-21.

Ventede forgæves

- Det passede fint.

- Men vi venter forgæves - uden nogen form for tilbagemelding på, hvorfor levering ikke sker på den aftalte dato.

De har travlt - men de kommer d. 15. januar

Sådan indleder Rama et brev om at være sofaløs, selv om man har købt en sofa, og skulle have fået den. Rama prøvede nemlig – efter den forfejlede levering – at finde ud af, hvad der var sket eller ikke sket og selv om han brugte en halv dag i telefonen, kom der ikke en sofa ud af det. Hans mail – som nationen! har sendt til MyHome og bedt dem kommentere – fortsætter nemlig således:

- De har travlt hos MyHome, viser det sig, men så får vi en mail om, at den er forsinket.

- Der bliver så aftalt en ny dato, som er d. 15/01-2021.

Men d. 13. januar udsætter de levering til d. 22. januar

- Men så får vi endnu en mail, afsendt d.13, om at nu er sofaen igen rykket til en ny dato som er d. 22/01-2021.

- Vi har siddet ved spisebordet siden d.6, hvor vi havde en forventning om sofaen ville komme og vi føler os snydt og bestjålet af vores penge, og vi er skuffede over at den aftale man laver, ikke bliver overholdt.

- Vi føler os holdt for nar, og de 200 kr de har tilbudt i kompensation, synes jeg er virkelig lavt, skriver Rama, der har sendt foto af den manglende sofa – og de mails/beskeder, han og konen har modtaget vedr sofaen.

Vi beklager - men vi er udfordret

Dem har nationen! sendt til MyHome, og de skriver at de - som de fleste - er pt udfordret af forlængede og meget ustabile leveringer fra vores leverandører rundt om i Verden pga Corona situationen:

- Mange lande er hårdt ramt både af restriktioner, men også af deciderede nedlukninger pga udbrud af Corona på fabrikkerne.

- Disse forhold er vi ikke herre over, dog gør vi alt vi kan for at følge op på de ordrer til kunder, der bliver påvirket af disse forsinkelser og ekspederer efterfølgende hurtigst muligt varen afsted.

Håber at kunden bliver glad for sofaen

- Pågældende kunde er blevet kontaktet telefonisk for mulig levering 15. januar.

- Vi beklager naturligvis hændelsesforløbet og håber at kunden trods alt bliver glad for sofaen, skriver MyHome, men hvad tror du?