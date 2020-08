Sofie fik et chok: Det er sidste pakke

Sofie fik et chok, da hun fredag eftermiddag så prisen på 50 mundbind i en butik i et indkøbscenter i Storkøbenhavn

- Jeg har lige været i XXXXXXXXcenter.

- Og opdaget, at de sælger mundbind til en komplet uacceptabel, usolidarisk og grådig pris.

- 50 mundbind for 799 kr. Jeg tog et foto.

Butikken har selv betalt 342 kr. plus moms for kassen med mundbind. Tror du, den bliver solgt? Privatfoto

Samfundssind?

- Kan vi blive enige om, at vi allesammen - i en krisepræget tid som denne - bør udvise samfundssind og fællesskab for at komme sundt og godt ud på den anden side.

- Men i stedet vælger denne butik at forsøge at tjene penge på en vare med en profit, der er ulækkert høj.

Butikschef: Vi ved det godt

Sådan skriver Sofie L til nationen! efter en tur i Storkøbenhavns indkøbscenter fredag eftermiddag. Sofie synes, at hendes foto fortjener en tur på nationen!, for nu hvor alle, der f.eks. skal bruge en bus eller et tog, skal have mundbind på, skal der være rimelighed i prisen, mener hun.

nationen! har talt med butikkens ejer, der er enig i, at prisen nok p.t. må være Danmarks højeste. Men han synes ikke profitten er ulækker.

Vi har selv betalt 342 plus moms

- Vi ved udmærket godt, at priserne nu er nede i tre kroner pr. mundbind.

- Men det her også den sidste pakke, fra dengang prisen var helt oppe. Og de er rigtig dyre i indkøb.

- Vil du sige, hvor meget i har betalt for sådan en pakke i sælger for 799 kr.?

- Ja, så skal jeg lige kigge ...

- Det var 342 kr. plus moms, siger butiksejeren, der har en leverance på vej, hvor hvert mundbind kommer til at koste cirka tre kr.