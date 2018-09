Solbrille-italiener afsløret midt i byttepenge-trick: Ku' ikke tale italiensk

- Han svarede, at han kom fra Italien, og jeg kan tilfældigvis italiensk.

- Jeg begyndte at tale til ham, men han forstod ikke, hvad jeg sagde.

Ville veksle en 1000-kroneseddel

Sådan fortæller den kvindelige indehaver af optiker- og brillebutikken 'Kom og Se' i Snekkersten til SN.dk, om den mørkhårede, 30-40 årige, cirka 180 centimeter høje og kraftige mand, der i går opførte sig så besynderligt under et forsøg på at købe en solbrille, at hun ringede til politiet.

- I en forretning på Strandvejen kom en mand kl. 13.00 ind og sagde, at han var interesseret i at købe et par solbriller.

- Han havde en 1000-kroneseddel i hånden, som han gerne ville have vekslet, og i den forbindelse prøvede han at forvirre den ansatte, som dog fattede mistanke til manden.

Ville betale for en flaske vin med 1000 kr

- Forholdet blev anmeldt kl. 16.07, skriver politiet i sin døgnrapport og kalder det 'Forsøg på bedrageri, Snekkersten', og tilsyneladende forsøgte manden sig igen lidt senere lidt længere sydpå:

Ihvertfald har Nordsjællands Politi gjort denne optegnelse i deres døgnrapport:

- I en butik på Vedbæk Stationsvej kl. 13.40 kom en mand ind, som ønskede at betale for en flaske vin med en 1000-kroneseddel.

- Da byttepengene blev lagt på disken, spurgte han den ansatte efter en pose til vinen, og mens den ansatte fandt en pose frem, tog manden både byttepengene og 1000-kronesedlen, som også stadig lå på disken.

Og tog byttepenge OG seddel med sig

- Dette blev først opdaget, da manden var forsvundet fra stedet, skriver politiet og bruger overskriften Bedrageri.

I sidste uge foreslog Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet banker, at de store og byttepengekrævende sedler skulle helt væk:

- Det er almindelig kendt, at de store sedler, hvad enten det er 500-eurosedlen eller 1000-kronesedlen, i høj grad bliver brugt i forbindelse med kriminalitet, sagde Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, men hvad siger du?

Og hvad gør du, hvis en person vil betale med en 1000-krone-seddel?