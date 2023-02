Solcelle-Hasse skal betale 1600 kr.: Til grin

- Jeg har et lille solcelleanlæg på 3,5 watt. Det blev installeret i 2013.

- Jeg har netop modtaget en regning fra Energistyrelsen på over 1600 kr.

- For samme periode har jeg modtaget 2892,45 kr.

- Det vil sige, jeg nu skal tilbagebetale over 57 procent.

Nu må vi opkræve

Sådan indleder Hasse J en mail til nationen! om at være solcelleejer og føle sig rigtig skidt behandlet af staten/Energistyrelsen. I går måtte styrelsen nemlig erkende, at deres afregningssystem ikke er gearet til længere perioder med høje strømpriser - og at 47.000 solcelle- og vindmølleejere derfor har fået for mange penge udbetalt sidste år.

- Priserne på el har ligget på et ekstraordinært højt niveau i et stykke tid, og det har medført, at en række anlægsejere har fået udbetalt mere, end de er berettiget til.

Annonce:

De er garanteret en vis indtægt

- De har investeret i deres anlæg under forudsætning af, at de får en fast pris for den strøm, de ikke selv bruger.

- Dermed er de garanteret en vis indtægt for overskudsstrømmen, uanset hvad elprisen er.

- Det betyder dog også, at vi nu må opkræve, hvad de har fået udbetalt for meget, forklarede vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen, men det synes Hasse er uretfærdigt. Hans brev fortsætter derfor således:

Tjente for meget: Solcelle-ejer i chok

Det er til grin

- På halvandet år har jeg tjent 1238,04 på mit solcelleanlæg, der - selvom det blev opstillet i 2013 - endnu ikke har tjent sig selv hjem.

- Det er fuldstændig til grin at have et solcelleanlæg i vore dage, skriver Hasse, der også gør opmærksom på, at han - når hans solcelleanlæg ikke producerede el nok til hans forbrug - skulle købe strøm til over 4,80 kroner pr. kWh.

Efter 10 år: Jesper vil droppe solceller

I går skrev Jesper, der også har et solcelleanlæg, at han nu sandsynligvis vil pille sit anlæg ned, men hvad tænker du?