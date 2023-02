Solcelle-Knud siger tak: Overskud på 702 mio.

European Energy - med milliardær Knud Erik Andersen i spidsen - kan se tilbage på et 2022, der igen blev et rekordår. Firmaets overskud steg fra 428 millioner til 702 millioner

- Mængden af elektricitet produceret af European Energy i 2022 nåede (også) rekordhøje tal.

- I 2022 producerede virksomheden 779 GWh.

- Produktionen i 2022 svarer til elforbruget for 200.000 husstande i Danmark.

Tjente 428 mio. kr. i 2021 - og 702 mio. kr. i 2022

Sådan skriver det danske energifirma European Energy, der driver solcelle- og vindmølleparker i Danmark, Polen, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien, Holland, Sverige, Litauen, Italien, Spanien og Brasilien i dag om resultatet for 2022.

2022 blev nemlig endnu et rekordår og endte med en omsætning på 3,3 milliarder. Og et overskud efter skat på 702 millioner kroner.

Det svarer til, at firmaet har tjent 3500 kr. pr. husstand, og firmaets direktør - milliardær Knud Erik Andersen - takker sine medarbejdere for indsatsen:

1,2 milliarder til danskerne - men de slipper

Enormt arbejde - tak

- Dette års resultat er opnået takket være det enorme arbejde fra vores dygtige medarbejdere.

- Det er på grund af det, at virksomheden har set dets bedste årsresultat til dato, siger Knud i en pressemeddelelse, hvor man også kan læse, at selskabet forventer at sætte nye rekorder i år:

- Hos European Energy er vi fortsat optimistiske med hensyn til udsigterne for at investere i vedvarende energi.

Brug for mere vedvarende energi

- På trods af de mange udfordringer undervejs er én ting sikkert:

- Vores samfund har brug for mere vedvarende energi, og vi er her for at sikre, at der er nok, siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i European Energy i pressemeddelsen, men hvad siger du?

