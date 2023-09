Soldater-snyd: Nu reagerer Ukraine

Zelenskyj vil have fat i de ukrainske mænd, der bruger f.ex. uddannelsestrick eller bare betaler for at undgå at komme til fronten

- Jeg har modtaget ny information fra Undervisnings- og Videnskabsministeriet.

- Fra 2019-2021 var der omkring 40.000 elever på 25+. I 2022, da krigen begyndte, var der 106.000 elever på 25+.

60.000 vil undgå mobilisering

- I år nærmer tallet sig også 100.000.

- Det betyder, at 60.000 mand har besluttet at benytte sig af denne mulighed, for at undgå mobilisering.

Hvorfor skulle min søn dø?

Sådan siger Fedir Venislavskyi fra Ukraines parlament ifølge Ukrainsk Pravda, om det lovforslag han netop har fremlagt. Et lovforslag, der skal gøre det meget vanskeligere for ukrainske mænd at slippe for militærtjeneste.

For hvis man er under uddannelse, skal man nemlig som hovedregel ikke til fronten - men mistanken er, at mange har meldt sig til en uddannelse blot for at slippe.

De vil ikke i krig: Zelenskyj raser

Annonce:

Ukrainske kvinders magt

i sidste uge langede Zelenskyj ud efter de rekrutteringsembedsmænd, der mod bestikkelse på 20.000-100.000 kr har fritaget folk fra militærtjeneste, og i dag kan den polske avis Rzeczpospolita fortælle, at der ifølge grænseregistreringer bor flere end 70.000 ukrainske mænd i alderen 18-60 år i landet. Mænd, der nu kan frýgte, at de bliver kaldt hjem for at deltage i krigen:

- Korruption og privilegier for de få. Det er problemer, der svækkede Ukraine før krigen, og nu kan de vise sig igen.

- For 'hvorfor skulle min søn dø?

- Det spørgsmål, som kan opstå i ukrainske kvinders hoveder, har stor magt, skriver en kommentator på den polske avis i dag, men hvad siger du?