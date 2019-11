Solgte iPhone via DBA og ventede på pengene ... og ventede

- Intet signalement?

Sådan skriver Frank A i den ene kommentar, der foreløbig er skrevet på Stiften.dks Facebook-profil om en 29-årig kvinde, der via Den Blå Avis havde solgt sin iPhone. Eller det troede hun, hun havde gjort.

SMS om overførsel var falsk

For selv om hun - da hun mødtes med en mand, der ville købe telefonen - modtog en SMS, der angiveligt var sendt fra Danske Bank med besked om, at der var overført et beløb, som ville være tilgængelig på hendes konto 24 timer senere, så var der ingen penge, da hun tjekkede kontoen mandagen efter.

Benyt mobilepay eller kontanter

Østjyllands Politi har ifølge avisen fået flere anmeldelser om samme fremgangsmåde, hvor en person får en vare og derpå sender en falsk bank-SMS, der ser meget troværdig ud.

Og de råder til at man aldrig afleverer en vare, før man har fået pengene og benyt gerne mobilepay eller kontanter, men hvad siger du?