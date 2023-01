Fem fagbosser og 11 biskopper langer nu ud mod regeringen og forslaget om at gøre Store Bededag til en helt almindelig arbejdsdag. Og på nationen! er 15.000 læsere heller ikke begejstrede

- Regeringen har som en tyv om natten besluttet, at nu vil de i stedet til at lovgive om forhold, som har været centrale i forhandlingerne mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

- Overenskomstforhandlinger drejer sig dybest set om, hvor meget man skal arbejde, og hvad man skal have for det.

Et helt uhørt pennestrøg

- Store bededag står nævnt som en fridag i overenskomsterne. Det er det, aftalerne er baseret på. Og det vælger man altså nu at tilsidesætte med et pennestrøg. Det er helt uhørt.

Omdøber bededag: Store Sygedag

Sådan skriver fem af Danmarks førende fagforeningsbosser - Lizette Risgaard fra FH, Claus Jensen fra Dansk Metal, Henning Overgaard fra 3F, Anja C. Jensen fra HK og Mona Striib fra FOA - i et opråb i Politiken i dag. Og som om det ikke er nok, så har landets kirkelige top - de 11 biskopper i folkekirken - også sendt en bededags-bandbulle mod Mette Frederiksen afsted i dag.

Biskopper kalder det markant - og beklageligt

- Siden den gennemgribende helligdagsreform i 1770 har den evangelisk-lutherske kirkes helligdage været fastlagt som nu med meget få justeringer.

- Der er derfor tale om et markant indgreb i folkekirkens tradition, når regeringen foreslår en ophævelse af Bededag som helligdag, skriver de 11 biskopper i en fælles udtalelse, hvor de også undrer sig over at regeringen kæder afskaffelsen af en helligdag og øgede forsvarsbudgetter sammen:

Ro og eftertanke - ikke arbejde

- Helligdagene giver anledning til ro, fordybelse og eftertanke.

- Biskopperne finder det derfor beklageligt, at regeringen ønsker at afskaffe en helligdag, står der i udtalelsen, som du kan finde her.

Jakobs Bededagsbombe: Store Flyttedag?

På nationen! har mere end 23000 læsere foreløbig deltaget i debatten om regeringens 'drop-bededag'-forslag. Og også om et borgerforslag om at flytte den til oktober.

