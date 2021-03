Sommerhusejer om nedrivning: Venter med champagne

- Det varmer mit retfærdighedshjerte. Det er helt vildt.

- Nu har vi brugt omkring halvandet år på den her sag, og vi har set mange finurlige ting, så derfor er vi parate og stadig kampklar.

- Vi er ikke klar til at trække champagnen op endnu.

Naboen vil bygge 331 kvm poolhus: Rasmus er rasende

Flertal i Ejendomsudvalget

Sådan siger Flemming Dan Nielsen, sommerhusejer fra Marielyst Feriby på Falster, til DR Nyheder Sjælland om den beslutning, et flertal bestående af Venstre, SF og Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg traf forleden. En beslutning, der betyder at de ti kæmpesommerhuse, der er færdigbygget eller ved at blive bygget i området, er ulovlige.

På den lokale avis Folketidendes Facebook-profil bølger debatten om de store sommerhuse lige nu frem og tilbage. Næsten 100 har kommenteret - og Vibeke A. er en af dem, der glæder sig over udsigten til nedrivning:

- En retfærdig beslutning.

- Der har været tid nok til at stoppe det byggeri i opstartsfasen, skriver hun, og Per N. er enig:

- Glædeligt at det går retfærdigt til, skriver han.

Av min arm - valget bliver spændende

Beslutningen i kommunens Teknik- og Ejendomsudvalg skal nu videre til Økonomiudvalget, og til sidst skal hele byrådet i Guldborgsund Kommune træffe den endelige afgørerelse. Og det er der flere, der ser frem til:

- Av min arm.

- Det bliver et spændende valg til byrådet i efteråret, skriver Steen R. i en kommentar, og han er ikke den eneste, der tror, at beslutningen har noget med kommunalvalget til november at gøre:

- Super.

- Måske de har fundet ud af, at der snart er valg, skriver Helle I., men hvad tror du, det ender med?