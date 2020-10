Sommerhusejer truer: '12 polske ludere'

Hvad ville du gøre, hvis du pludselig fik at vide, at du ikke måtte leje dit sommerhus ud i mere end 35 uger pr. år?

- Otte måneders udlejning om året?

- Det er vist rigeligt.

- Ellers må de jo søge helårsstatus og hoste op til ejendomsskat og renovation for et helårshus frem for et fritidshus.

Flere er generet

Sådan skriver Kim F. i en af de 13 kommentarer, der er skrevet på SN.dk om det udkast til en ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen, der skal begrænse antallet af uger, et sommerhus må udlejes til 35 uger om året.

Og Kim er ikke den eneste, der synes, at 35 uger er rigeligt.

- Kommunen har klart klokket i det ved at give tilladelse til så store 'sommerhuse', nu ser vi resultatet.

- Flere sommerhusejere og fastboende i området er generet, skriver Hanne R., og Kim J. skriver, at de nye regler . hvis de bliver vedtaget - kan give naboer, natur mv. en tiltrængt pause:

Bosted for utilpassede unge

- I gennemsnit udlejes sommerhuse 16 uger, der er langt op til de 35, skriver Kim.

I weekenden klagede Rasmus R. fra Marielyst her på nationen! over et stort sommerhus, der skal opføres på nabogrunden:

Naboen vil bygge 331 kvm poolhus: Rasmus er rasende

Den klage fik en del støtte fra læserne, der godt kan sætte sig ind i, hvordan de store udlejningshuse kan smadre idyllen i et sommerhusområde, men sn.dk har talt med en ejer af et lignende stort hus, der har nogle meget kontante forslag til, hvad hans sommerhus kan bruges til, hvis han ikke må udleje det i mere end 35 uger om året:

Eller køre et ordentligt horehus

- Det kunne blive et bosted for utilpassede unge eller lejes ud som et lille flygtningecenter.

- Jeg kunne selvfølgelig også installere 12 polske ludere og køre et ordentligt horehus, siger han til sn.dk.

Fritidshusejernes Landsforening støtter ifølge sn.dk et maks. på 35 udlejningsuger pr. år, men hvad tænker du?