Sommerhusejere får skæld ud af lokale: Bliv hjemme

nationen! har fået et opkald fra en borger i Odsherred. Han klager over de sommerhusejere, der tager på corona-ophold, og bede dem opføre sig ordentligt. I Norge har regeringen indført 'hytteforbud'.

- Jeg vil gerne bede de danskere, der bruger de her 14 dages corona lock-down til at tage i sommerhus, om at tænke sig om.

- De opfører sig som om de er på ferie.

- De vælter ind i supermarkederne med i store grupper. Det er unge og det familier med børn, og det virker som om de tror, at corona-reglerne ike gælder, når man er i sommerhus.

Forældre forarger købmand: Send ikke jeres børn herned

Vi har slet ikke læger nok

- Vi har også talt om, at vi slet ikke har læger nok, hvis de skulle gå hen og blive syge, og vi er også usikre på, om de er taget i sommerhus, fordi de faktisk er smittet med corona.

- Jeg synes de skal blive hjemme i deres egen kommune.

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen fra en borger, der bor i Odsherred kommune - en af landets største sommerhuskommuner, med mere end 30.000 fritidsejendomme.



Bøde på 8000 kr. for at være i hytten

Borgeren vil gerne være anonym, da han forudser, at hans opråb vil skabe hidsig debat - det har sommerhus-ophold nemlig allerede gjort i Norge, hvor de små sommerhus-kommuner har bedt folk om at blive i deres hjemkommune.

Eller fængsel i ti dage

Den norske regering indførte i går et reelt hytteforud (sommerhus-forbud), der betyder, at personer, som opholder sig på en fritidsejendom i en anden kommune kan få en bøde på 8000 kr (15.000 norske kroner) eller fængsel i 10 dage.

Sådan et forbud med bøder og fængselsstraf synes Odsherred-borgeren er lige voldsomt nok, men hvad siger du?