Sort dag for Danmark

- Vildt nok det kan lade sig gøre.

- Med alle de vindmøller og solcelleanlæg.

Kom nu med et atomkraftværk

Sådan skriver Alan G. i en kommentar på Finans.dk's Facebook-profil om, at prisen på en kilowatt-time i dag passerer fem kr. i nogle af de tidsrum, der er dyrest. Og at der oveni skal betales for transportbetaling til Energinet og det lokale elnetselskab, abonnementsbetaling til elnetselskabet og elhandelsselskabet foruden elafgift på 0,90 kr. pr. kWh.

- Gad vide, hvor dyrt det skal blive, før regeringen tvinges til at anerkende atomkraft som grønt og billigt, skriver Rasmus K. i en anden kommentar, og Óli H har kigget på Energinets fine oversigt over dansk elproduktion, der i dag viser, at de mange danske vindmøller kun leverer et par procent, af den el, vi bruger.

Latterligt med alle de vindmøller

- Latterligt ... 208 MW vind production.

- Ud af plus 7000 MW installeret effekt, skriver Oli.

Screenshot fra Energinet fra kl. 15.13 tirsdag.

Kul er det vigtigste lige nu

Der bliver brugt affald, biomasse, olie, gas, vind og sol når Danmark producer elektricitet, og på en anden af Energistyrelsens oversigtssider, kan man se at Danmark lige nu bruger rigtig meget kul. Faktisk så meget, at kul stod for 32 procent af elproduktion i går.

Kul er sort - og selv om vi brænder rigtig meget kul af når det ikke blæser så meget, producerer vi stadig ikke nok strøm til at dække Danmarks forbrug. Screenshot fra Energistyrelsen

Et af de værker, der brænder kul af står i Aalborg, og de skriver til nationen!, at de er forpligtet til at producere el, når Energinet har brug for det for at sikre forsyningssikkerheden i elnettet.

I Aalborg bruger de russisk kul, og værket har tidligere oplyst at de brænder op til 3000 tons kul af i døgnet. Men fremover skal kullene ikke komme fra Rusland.