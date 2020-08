Sortskægget mand: Sku' ikke have kigget på kvinde

- Selvfølgelig er der en pointe i, at nogen kan føle sig udstødte fordi de føler sig set skævt til.

- Men hvordan pokker skal vi så tale om nogen grupper i samfundet, hvor der er massive problemer?

Sådan skriver Philip i en af de tusindvis af kommentarer, som Mette Frederiksens, Jacob Ellemanns og Jacob Marks udsag om unge mænd med anden etnisk herkomst har affødt på nationen! og Facebook.

Ali til Mette: 2. g'ere er ikke indvandrere

Se også: Ellemann: Nogle indvandrere opfører sig utilstedeligt

Se også: SF'er: Dreng af 'ikke-vestlig herkomst' gav mig kæberasler

De mange mange der opfører sig godt skal ikke føle sig krænket

Philip skriver sin kommentar på DR Nyheders Facebook-profil, og han er langtfra den eneste, der synes, at følelser må vige for fakta:

- Er der en overvægt af en bestemt type...uanset om det er folk med krumme tæer eller brune øjne, så må man gerne tale om det....

- Og alle de mange mange indvandrere, der opfører sig godt og er rare mennesker at omgåes; de er naturligvis ikke omfattet af denne debat....

Sku' aldrig have kigget

- Det er logik...ingen grund til krænkelse, skriver Anne J samme sted, men DR har faktisk talt med sortskægget, brunøjet person, der på egen krop kan beskrive, hvad debatten om 'indvandrerdrenge' gør ved ham.

Manden studerer i København, er født i Nordsjælland, og forleden nat kl. 3 var han på vej hjem i metroen, da han får øjenkontakt med en - må man forstå - etnisk dansk kvinde:

- Jeg tænker, 'ej, det sker ikke'.

- Jeg skulle aldrig have kigget derover.

- For klokken er 3, det er mørkt, og Mette Frederiksen har lige bekræftet de fordomme, som jeg føler, at der allerede var i samfundet om folk med mit udseende, siger han til DR, der også kan fortælle, at manden ventede et par minutter, da han og kvinden gik ud af metroen samtidig. Så kunne hun komme lidt foran, inden han skulle i samme retning, og han ville ikke gøre hende utryg.

Men hvad tænker du?