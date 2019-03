Sosu-elev efter to måneder på psyk: Fantastisk

Oliver er vældig glad over den forskel han kan gøre som sosu på en psykiatrisk afdeling. Og han er ærgerlig over den måde, mange mennesker snakker om psykiatrien på.

- Du er sådan et fantastisk menneske, Oliver.

- Tak fordi du er en af de hverdagshelte, der er med til, at passe på nogle af dem som virkelig har brug for det.

Et område mange ser ned på

Sådan skriver Emeli V i en af de 39 kommentarer et opslag fra Oliver P om det fantastiske liv han har som sosu i psykiatrien – og om de fordomme, andre mennesker har. Og Emeli er ikke den eneste, der glæder sig over, at Oliver er glad:

- Helt og aldeles suverænt skrevet.

- Det er uden tvivl, et af de største og sværeste ansvarsområder i Danmark, som mange ser ned på!

- Hvis folk havde oplevet en halv dag, af det vi gå igennem hver dag i vores arbejde, ville respekten være en helt anden.

Wow..imponerende

- Tak for dig, og at du gør en indsats, skriver Frederik I og Julie W er ligefrem imponeret:

- Wow. Du er imponerende.

- Godt opslag, og du har helt ret, skriver hun.

Fantastisk at sende et forbedret menneske videre

I opslaget fortæller Oliver, at man selvfølgelig skal passe på sig selv, når man arbejder med folk, der har det skidt, men at der i den grad også er succes-oplevelser:

- Følelsen af, at sende et menneske ud på den anden side, med tanken om, at dette menneske har opnået så stor en forbedring - fysisk som mentalt - at dette er klar, til de udfordringer, der nu engang kommer i livet - og ikke mindst dét, at de kan gennemføre dem - den er fantastisk.

- Følelsen af, at hjælpe et menneske, igennem så svær en periode i deres liv, giver livsglæde til mig, og til enhver anden person, med hjertet på det rette sted, skriver han og så kommer han med en opfordring:

Håber at folk udefra vil ændre deres syn

- Der bliver set ned på psykiatrien. Folk har grove fordomme og kommer med grove bemærkninger om de mennesker, der nu engang har et behov for, at skulle være indlagt på en psykiatrisk afdeling.

- Men for mig personligt er det et af de allermest givende steder i systemet. Psykiatrien er røget dybt under huden på mig, og vil forhåbentligt langt ud i fremtiden, være en del af mit liv.

- Dermed håber jeg inderligt, at folk udefra, vil ændre deres syn på psykiatrien, for ja.

- Det er ikke nært så slemt, som folk går og tror, skriver Oliver, men hvad siger du?