Sosu-hjælper må ikke gå med maske: De ældre bliver bange

- Min kone arbejder som SOSU hjælper i Frederiksberg Kommune

- Hun starter på arbejde på mandag efter en ferie.

- Hun er blevet informeret om, at det ikke er tilladt at bære maske i arbejdstiden, fordi det giver et dårligt tegn til de ældre mennesker, de bliver bange, har hun fået at vide.

Der er delte meninger

- Nogle af de gamle har desuden spurgt hendes kollegaer om, hvorfor de ikke bærer maske, så der er åbenbart delte meninger om hvad der er rigtigt eller forkert og hvem der er bange, for hvad.

Sådan indleder Finn J et brev til nationen! om den i hans øjne meget mystiske beslutning, hans kones arbejdsgiver har taget omkring burg af masker/mundbind. Finn har

Hvis sosuen og den ældre ikke er syg så nej

- Jeg har i dag talt med borgerservice på Frederiksberg, som omstillede mig til en chef for afdelingen for hjemmepleje, og herfra lød svaret/forklaringen, at så længe min kone ikke var syg, og patienten ikke var syg, så var det ikke tilladt at bære maske.

- Jeg synes i disse tider, at det må være frivilligt om man vil bære maske eller ej, hvis man føler at det er det rigtige for en selv og kollegaer og de ældre.

Måske er man smittet uden at vide det

- Jeg tror man undgår smittefare ved at bære maske – for måske er du eller jeg smittet uden at vide det, skriver Finn, men han tror forkert - ihvertfald svarer hjemmeplejen, at de følger Sundhedsstyrelsens anbefaling i forhold til hvornår, der skal benyttes maske og øvrige værnemidler hos borgerne:

Mundbind har ingen reel effekt

- Sundhedsstyrelsens anviser, at der skal bruges værnemidler, hvis en borger er smittet med covid-19, eller hvis der mistanke om at borgeren er smittet.

- Ifølge styrelsen er der er intet, der tyder på at anvendelse af mundbind hos raske, der bevæger sig rundt i samfundet i al almindelighed reelt har en effekt på smittespredningen.

Masker kan virke fremmedgørende

- Det kan virke fremmedgørende og hæmme den personlige kontakt mellem hjælper og borger, hvis der bæres maske.

- Det er dog vigtigt at understrege, at beslutningen om ikke at bruge masker, hviler på et sundhedsfagligt grundlag og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Frederiksberg Hjemmepleje vægter både hygiejnehensyn og den personlige kontakt mellem borger og hjælper højt, og vores hjælpere følger altid retningslinjerne i forhold til begrænsning af smitte, skiver kommunen, men hvad tænker du?