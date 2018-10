Sosu-Hossein smides ud og får 800.000 kr: Ikke nok til ny lejlighed

- Jeg har siden år 2000, hvor jeg kom til Danmark, knoklet for at have et godt liv og være en god medborger.

- Jeg fik købt min lejlighed for 1.050.000 kr. i 2011 og fik lånt 368.000 kr. fra Dansk Bank/Realkredit Danmark.

- Jeg fandt så ud af i marts 2013, at min lejlighed skal nedlægges pga. Letbanen. Og jeg fik at vide, at jeg ikke måtte sælge den videre eller komme af med den på nogen måde.



Der findes ingen bolig tilsvarende min lejlighed til dette beløb

Sådan indleder Hossein M, der arbejder som sosu-arbejder, et brev til nationen! - et brev om hjælp. Hossein skal nemlig være ude af sin lejlighed om en uge, men han synes at den pris som Letbane vskal betale for lejligheden er alt for lav. Og han er skuffet over at hverken bank eller kommune vil hjælpe ham. Hans brev - som Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, der står for ekspropriation - har fået mulighed for at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Min lejligheden blev vurderet til 1.260.000 kr. Men der findes ingen bolig tilsvarende min lejlighed til dette beløb.

Så meget koster en lejlighed i nærheden

Skal være ude om en uge og har ikke fået pengene

- Jeg skal flytte ud senest d. 31-10-2018 og har hverken fået min penge eller tilbudt en ny lejebolig.

- Glostrup kommune vil heller ikke hjælpe mig med at finde en ny lejebolig.

- Danske Bank vil heller ikke låne mig penge, så jeg kan købe en ny bolig, tilsvarende. Fordi jeg ikke har et fast job her og nu.

Arbejder som sosu-vikar og tjener gode penge

- Jeg arbejder som vikar på en hjemmepleje og vil læse videre til SOSU-assistent som det danske samfund har brug for og vil hjælpe de svage mennesker som jeg mener at de fortjener et bedre liv med masse omsorg og støtte som jeg gerne vil bidrage med.

- Min indtægt som vikar er på 34.445 kr. før skat, og jeg starter på SOSU uddannelse allerede til november.



- Jeg er boligløs pr. 01-11-2018 og ingen vil hjælpe en medborger som mig, der ikke har fået ydelse fra staten siden 2006 og staffeattest, der altid har været ren, skriver Hossein.

Hvad tænker du? Forstår du godt at Hossein er skuffet?

nationen! har bedt sekretariatet for Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, der er en lille selvstændig og uafhængig institution under Transport-, Bygnings og Boligministeriet, om at svare på disse tre spørgsmål:

- Hvornår får Hossein sine penge.

- Er der ingen hjælp til at finde en ny bolig

- Hvordan vil i rent praktisk smide ham ud? (politiet eller foged ell)?

Men de har ikke svaret endnu, og Hossein . som regner med at stå med med cirka 800.000 kontant i hånden, når han flytter - skal være ude torsdag i næste uge, og synes det haster?

Skal folk - hvis boliger ligger vejen for statslige/kommunale bygge- og anlægsprojekter - have hjælp til at finde en ny tilsvarende bolig?

Hvis du tilfældigvis har kendskab til en ledig lejlighed i Glostrup på cirka 60 kvadratmeter, så skriv gerne på denne mail