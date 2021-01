Sosu-hullet: Udviste Gees chance

Kæmpe opbakning fra læserne til Geethika B., der er blevet udvist efter syv år i Danmark. Hun arbejder som sosu-hjælper, og nu viser det sig, at det - måske - kan det være hendes chance for en arbejds- og opholdstilladelse.

- Hun bidrager til det danske samfund.

- Hun ligger ikke det offentlige til last.

- Hun arbejder i en branche, hvor det er svært at rekruttere egnet arbejdskraft.

- Den slags rollemodeller kan Danmark simpelthen ikke bruge, så naturligvis skal hun udvises!!

Typisk - selvfølgelig smides hun ud

Sådan skriver Frank J. i en af de - hold fast - 1331 kommentarer, der er skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om Geethika B., der et par dage før juleaften fik den kedelige besked, at hun skal udvises.

Sosu ser sin sidste lønseddel: Udvist

Skandale at nyttige samfundsborgere bliver smidt ud

Geethika - der har taget den danske sosuhjælper-uddannelse og har et godt og forholdsvis indbringende job på et plejecenter (se hendes seneste og sidste lønseddel overfor) - kom til Danmark i 2008, da hun var gift med en dansk mand, men de er skilt i dag. Og Frank er langtfra den eneste, der synes, at udlændinge som på den måde viser, at de vil Danmark, skal have lov til at blive:

- Typisk.

- En assimileringsparat person, som er kommet lovligt ind i Danmark, har ren straffeattest og er selvforsørgende, skal selvfølgelig smides ud....

- Smid i stedet alle udlændinge ud, som er kommet ulovligt ind, hader Danmark, koster penge eller som er kriminelle, skriver Lars P. i en af de andre opbakkende nationen!-kommentarer og på Ekstra Bladets Facebook har Grethe B fået 199 likes for den her støtte-kommentar:

Sosu-assistenter er på positivlisten

- Jeg havde også en kollega, hvor det er præcis det samme.

- Hun er nu rejst og bor i Tyskland.

.- Jeg synes, det er en skandale, at nyttige samfundsborgere, der bidrager positivt til samfundet, bliver bortvist, mens vi beholder og beskytter en stor flok kriminelle, skriver Grethe.

Nationen! har efter den massive debat spurgt Udlændingestyrelsen, om der er nogen som helst mulighed for, at Geethika kan få en ny vurdering af afslaget? F.eks. med henvisning til behovet for sosu-arbejdskraft p.t., og de henviser til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Siri, der har sendt dette ikke helt afvisende svar, som Geethika nu vil arbejde videre med:

Er man tilbudt arbejde kan man søge

- En udlænding, der er tilbudt arbejde som social- og sundhedsassistent, og som har en dansk autorisation, kan aktuelt søge om opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte.

- Positivlisten for faglærte er en liste over erhverv på mindst faglært niveau, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Mangelsituation på arbejdsmarkedet er afgørende

- Ud over at stillingen skal være på positivlisten, stilles der også krav om, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, ligesom arbejdsgiveren skal være omfattet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt opfylde måltallet for oplæring af elever.

- Positivlisten for faglærte bliver opdateret to gange årligt – 1. januar og 1. juli, - og det er derfor afhængigt af den aktuelle mangelsituation på arbejdsmarkedet, hvilke stillinger der er på positivlisten for faglærte.

- Du (man) kan læse mere om positivlisten for faglærte her, skriver Siri, og når man klikker et par gange, kan man da også se, at varme sosu-hænder faktisk godt kan give en opholdstilladelse.

Omsorgsarbejde kan give opholdstilladelse. Screenshot fra Nyidanmark.dk

Geethika har en sosu-hjælper-uddannelse (2 år og to måneder) og syv års erfaring, men hun er ikke sosu-assistent (varer fra 3 år og 10 måneder). Men hvad tænker du?