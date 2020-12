Sosu-kone skal arbejde d. 24, 25 og 26 december: Manden raser

Han plejer at få 10.300 kr udbetalt i førtidspension - men i december kan han se frem til at få under halve. Hans kone knokler nemlig med ekstravagter på flere af byens plejehjem, og så bliver han modregnet

- Min kone arbejder normalt som sosu på et plejehjem. Hun plejer at tjene lige omkring 300.000 pr år.

- Men der er rigtig travlt og mange sygemeldinger for tiden pga corona - og det er svært at få vikarer - så derfor tager hun mange ekstravagter.

Det er jo ikke noget der motiverer

- Hun er ikke god til at sige nej og hun har også ondt af de gamle.

- Men jo mere hun arbejder, jo mindre får jeg i pension.

- Og det er jo ikke noget der motiverer i det lange løb.

Sådan lyder det fra Lars, der har sendt adskillige mails til nationen! om den måde konens corona-knokleri påvirker parrets økonomi.

Der er pres på plejehjemmene

For selv om man skulle mene, at ekstravagter skulle kunne ses på bankkontoen, så er systemet indrettet sådan at jo mere konene tjener - jo mindre får han i pension. Og det synes han er forkert - især lige nu, hvor Danmark snart kommer til at mangle varme hænder. Hans brev - som han håber du vil dele til alle, der går op i ældrepleje og pensioner - fortsætter nemlig således:

- Normalt arbejder hun fem dage og to dage fri og så arbejder hun to dage og fem dage fri. Der er også nattevagter og weekendvagter.

- Men de seneste måneder har hun taget mange ekstravagter, fordi der er pres på plejehjemmene - hun arbejder faktisk på to plejehjem for tiden.

De har spugt om hun også kan arbejde d. 25 og d. 26

- Og lige i dag har de spurgt om hun kan arbejde d. 25 og d. 26, og det har hun sagt ja til. Hun skulle ellers have holdt jul med familien.

- Desværre har jeg så også lige fået brev om, at jeg får 6000 kr mindre udbetalt i pension for december. I november fik jeg 1400 kr mindre end jeg plejer.

- Det er da forkert, lyder det fra Lars, er synes at reglen om gensidig forsørgerpligt burde ophæves - i hvert fald for par, hvor den ene arbejder med syge og svage og ældre, men hvad tænker du?