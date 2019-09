Sosu nægter at lægge varer i køleskab: De er fra nemlig.com

- Kære Ekstra Bladet.

- Jeg har i dag (torsdag) haft besøg af to hjælpere.

- De nægtede begge at sætte varer fra Nemlig.com på plads - ikke engang isen, som jeg har købt til min 89-årige mand, John, fordi han ikke kan spise ’normalt’ mere!

- Så nu ligger alle varerne og flyder på gulvet, og jeg har ikke kræfter til at samle dem op! (Jeg er 75 år)!

Fibromyalgi og Parkinson

Sådan indleder Benedetta V fra København et brev til nationen! om at være gammel og syg og have brug for hjælp – og føle at kommunen har for meget magt over borgerne.

Benedetta har lidt af fibromyalgi siden 1998, og får hjemmehjælp – og hendes mand har Parkinson. De får derfor bragt varer til døren, og fordi de ikke selv kan sætte dem på plads i fryser, køleskab og skabe, beder de sosu’erne om at gøre det. Men det er åbenbart ikke så simpelt.

Benedettas brev – som nationen! har bedt Københavns Kommune om at kommentere – fortsætter derfor således:

Nemlig.com passer mig godt - de andre er dyre

- Jeg mener IKKE, at Københavns Kommune har ret til at forlange af os, at vi SKAL købe vores dagligvarer hos Den gamle købmandsgård eller Intervare.

- Jeg HAR prøvet at handle med Intervare - det er et bøvlet system, hvor de ringer en op om onsdagen f.eks., og jeg nåede aldrig at have ordren klar!

- Desuden er de dyre!

- Jeg køber varer hos Nemlig.com, det passer mig godt, jeg kan finde tilbud og styre slutsaldoen, som jeg vil, og tage min tid til det.

Synes det er ulovligt

- Jeg er gift med John, han er 89 år, og han har haft Parkinson i 10 år. Han er på hospitalet nu, men kommer hjem en af de nærmeste dage.

- Han kan ikke selv spise mere, og skal snart indlægges igen, idet han skal have en sonde i maven, så han derigennem kan få tilstrækkelig ernæring.

- De to piger fortalte, at de har fået strenge ordrer fra gruppelederen og den faglige leder, men jeg synes det er konkurrenceforvridende overfor andre firmaer - og dermed ulovligt, skriver Benedetta, men Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning at det slet ikke er sosuerne opgave, at stille varer på plads:

Borgere skal visiteres til at få sat varer på plads

- Hvis en borger er visiteret til støtte og indkøb er det muligt at få hjælp til at sætte varer på plads, hvis der er behov for det.

- Det skal dog ske hos en af de to tjenester, som har vundet udbuddet hos Københavns Kommune.

Og det gælder ikke varer fra nemlig.com

- Nemlig.com er ikke en af de to private leverandører.

- Det er leverandørernes chauffører, som sætter varerne på plads, så eksempelvis varernes friskhed bevares, skriver forvaltningen, der lige minder om at kommunens SOSU-medarbejdere generelt er fleksible, og gerne hjælper med ydelser, borgerne ikke er visiteret til, hvis der enkelte dage er behov for det.