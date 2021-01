Sosu ser sin sidste lønseddel: Udvist

Geethika fra Sri lanka kom har syv års erfaring som sosu i Danmark, men nu skal hun udvises. Hun håber at det her brev, kan få systemet til ændre mening.

- Hej.

- Jeg hedder Geethika. Jeg fylder 50 år om tre måneder.

- Jeg kommer fra Sri Lanka og har boet i Danmark siden 2008.

Har altid klaret mig selv

- Jeg var gift med en dansk mand, men vi blev skilt i 2013.

- Jeg har altid klaret mig selv og arbejdet som sosu – og taget uddannelsen og er i fast job.

- Men nu skal jeg ud.

Den sidste lønseddel.

Geethikas ven Niels: Mange kan lære noget

Sådan skriver Geethika B til nationen! om den i hendes og hendes nuværende vens øjne helt urimelige og uretfærdige afgørelse, der blev truffet i Udlændingestyrelsen i december – en afgørelse, der betyder, at hun ikke må opholde sig i Danmark længere.

Geethikas samlever har også skrevet et brev om situationen, som han håber vil blive læst af nogle ansvarlige politikere. Det lyder bl.a sådan her:

- Geethika har aldrig modtaget kontanthjælp i Danmark, men har altid villet og været i stand at tjene sine egne penge og forsørge sig selv. Geethika har bestået dansk på niveau 2, så hun taler og skriver et meget fint dansk, hun er fuldt integreret og aktiv i sit sociale liv.

- Hun er en eliteborger, som vi er mange der kunne lære af.

Præcis den sosu du vil ønske dig

- Hun er uddannet SOSU-hjælper og højt værdsat af både kolleger og de borgere hun passer på grund af hendes høje faglige niveau, hun er særligt eftertragtet på grund af hendes særlige evner til at tage sig af demente.

- Er der en borger der mistrives, ikke vil spise eller tage sin medicin, bliver Geethika sat på opgaven og på grund af hendes kærlige udstråling og fantastiske måde at møde vores syge og gamle medmennesker, har hun aldrig problemer, hverken med at få dem til at spise eller modtage medicin.

- Geethika er lige præcis den SOSU-hjælper du selv vil ønske at have når det behov opstår, men fredag, den 18. december 2020, modtog Geethika den umenneskelige besked, om at hun ikke mere er velkommen i Danmark, men skal være udrejst senest den 17. januar 2021.

Geethika skriver at hun har mistet livshåbet og ligger søvnløs for tiden.

Kig på sagen med nye øjne

- Vi er mange der mener, at det er en umenneskelig og uetisk behandling, at afsige en sådan kendelse over for et fantastisk menneske og nydansker, som udelukkende bidrager positivt til det danske samfund, har samfundssind, er selvforsørgende og er topkvalificeret i et job og branche, hvor der i forvejen er skrigende behov for flere kompetente, varme og kærlige hænder og ikke de skrækeksempler vi alle har hørt om i medierne i løbet af de seneste måneder, skriver Geethikas gode ven, der synes sagen skal tages op til revurdering, da Geethika – som fraskilt kvinde - går en meget usikker og ussel fremtid i møde i Sri Lanka,og kun har en stærk fordrukken far og en mor, som kun ’kender’ hende, når de igen mangler penge.

