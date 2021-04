Sosu'er nægter hjemmebesøg: Mand filmer i numsehøjde

De vil ikke finde sig i at blive filmet, mens de plejer en kvinde i et hjem i Kolding - men ægtefællen synes ikke altid, de udfører arbejdet godt nok, og vil dokumentere det.

- Måske har jeg ikke helt forstået ,hvad de har imod video .

- Hvis de gør det de skal, har de da ikke noget i klemme.

- Må være slemt at altid skal have hjælp af andre.

Hvad er problemet hvis de gør det de skal?

Sådan skriver Jonna P. i en af de kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de 12 sosu-assistenter, som de sidste 14 dage har nægtet at vise sig i et hjem i Kolding, hvor deres arbejde bliver videoovervåget.

Deres fagforening FOA støtter dem, og kalder ifølge avisen arbejdsmiljøet hjemme hos den 71-årige plejekrævende borger og hendes 65-årige ægtefælle for 'giftigt', og kommunen har derfor hyret et privat vikarfirma, så kvinden kan få hjælp.

Men i mandags måtte kvinden vente næste to timer på at få hjælp efter et nødkald. Vikarbureaet havde nemlig meldt afbud:

Ville du bryde dig om at blive filmet?

- Hvad skulle problemet være for dem hvis de passer det de skal, skriver Tala O. i en anden kommentar, mens Bente J, sagtens kan forstå sosu'erne:

- Til alle dem som siger, at hvis man passer sit arbejde, så kan man jo ikke have noget imod at man bliver filmet, så spørger jeg:

- Vil i filmes hele dagen på jeres arbejde, så man kan se om i gør det ordenligt?

Sådan nogle ting skal have konsekvenser

- Jeg har fuld forståelse for at borgere i sådan en situation er i krise og utrygge, men ingen i hjemmeplejen vil andet end at hjælpe og gøre det så godt de kan.

- Denne mand skal dog forstå, at hvis han gør sådan nogle ting, så har det konsekvenser,skriver Bente J.

Sagen komemr for Arbejdsretten til juni, og Jens Lund, FOA Kolding, siger til fagbladet FOA, at det er ydmygende:

- De bliver blandt andet videoovervåget, når de udfører personlig pleje og videoovervåget i numsehøjde, når de kommer ind i hjemmet.

- Det er ydmygende, og det fik bægeret til at flyde over.

- Det er kommet et sted hen, hvor de ikke kan mere, siger Jens Lund, men hvad med dig?