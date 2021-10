Sosu'er spreder frygt

Flere ældre vil gerne have garanti for, at de sosu-assistenter, der hjælper dem i hjemmet, er vaccinerede. Men det kan de ikke få

- Kære Danmark.

- Vi har i langt over et år passet på os selv og hinanden.

- Og mange af os ældre har nærmest siddet indespærret!

- Men nu har jeg som ældre astmapatient og med en mand på plejehjem opdaget, at min hjemmehjælp er antivaxer.

Intet svar fra hjemmeplejen

Sådan indleder Susanne K. fra Aalborg er brev til nationen! om at være bange for at blive smittet med corona – og have brug for hjælp fra hjemmeplejen.

Susanne sidder med en følelse af, at hun ikke er den eneste, der er bange for folk, der ikke vil vaccineres. Nationen! har derfor bedt Frit Valg i Aalborg, som hendes hjemmepleje-leverandør hedder, om at svare på, hvad en ældre og utryg borger som Susanne, kan gøre - men de er ikke vendt retur med svar.

Susannes brev fortsætter således:

- Jeg kan selvfølgelig bede om en anden; men firmaet må ikke engang spørge, om de ansatte har fået stikkene.

- Det må de heller ikke andre steder!

Kan tage smitten med til plejehjemmet

- Det vil altså sige, at nogle af de så højt besungne frontpersonale kan rende rundt blandt sårbare og smitte løs!

- Og at jeg så kan tage smitten med på min mands plejehjem.

- Nu hvor vi nærmer os vinteren, var det måske noget at få styr på - ligesom i (nogle) andre lande, skriver Susanne, der gerne vil ha' gang i en større debat om retten til at få hjælp fra vaccineret personale.

Vi må ikke spørge

Den debat kører allerede på Lolland, hvor Mona, der er lam og har siddet i kørestol i 20 år, også er utryg ved at få hjælp af en uvaccineret. Og her har kommunens decentrale leder af Personlig & Praktisk Hjælp forklaret den lokale avis, at man ikke må spørge personalet om vaccine:

Men vi må opfordre til test

- Vi kan ikke stille krav om, at personalet skal vaccineres. Langt de fleste af vores personale er vaccinerede, men vi må ikke spørge, om de er det. Det er det samme med tests.

- Vi opfordrer personalet til, at de skal bliver testet to gange om ugen, hvis de ikke er vaccineret, og en gang om ugen, hvis de er.

- Men det er ikke noget, vi kan forlange eller kontrollere, forklarer Inge Kromann Hansen til Folketidende, men hvad tænker du?