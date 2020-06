Soundboks-stifter: Folk ville henrette mig

Firmaet, der står bag 30.000 mobile højttalere i Danmark, beder nu deres kunder om at skrue ned og tage ansvar

- Jeg havde startet en virksomhed med en drøm om at skabe en fantastisk arbejdsplads og nogle gode fælles oplevelser.

- Og pludselig er der 15 mennesker, der liker et opslag om, at jeg burde henrettes.

Der er folk der er ligeglade

Sådan skriver Jesper T., der er medstifter af gigantsuccesen Soundboks, i en klumme om festlarm og klager - og om at tage ansvar for, at den mobile højttaler kan spille utroligt højt:

- Vi ved, at langt de fleste af jer godt kan finde ud af det.

- Der er trods alt 30.000 soundbokses i Danmark, og vi ved, at langt de fleste af jer gør, hvad I kan for at sikre, at I ikke forstyrrer — men der er folk, som er ligeglade.

Skruer op når de bliver bedt om at skrue ned

- Dem, der skruer op, når de bliver pænt bedt om at skrue ned. Dem, der gør en dyd ud af ikke at ramme skraldespanden. Dem, der ikke vil dem selv eller nogen andre noget godt.

- Det er ikke os - og det er ikke jer. Det ved vi godt.

- Alligevel skal opfordringen lyde - ikke kun til jer, men også for at give klar besked til de af jeres venner, der ikke kan finde ud af det.

- Tag hensyn til hinanden og til jeres omgivelser. Skru ned, hvis musikken løber fra jer og ind i naboens stue.

- Ryd op, når I har været på visit — hos vennerne eller ude i det fri, skriver Jesper, der lover, at firmaet vil fortsætte med at ' forme et byrum, hvor der er plads til alle'.

Fra 3192 til 5552 anmeldelser

Og ser man på de tal, DR Nyheder har indhentet fra Rigspolitiet om klager over 'musik til ulempe', så tyder noget på, at han er lidt sent ude.

Antallet af anmeldelser i den kategori er nemlig de sidste fire måneder steget med 74 procent, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

I alt fik politiet sidste år 3192 anmeldelser om larm, mens de i år har fået 5552 anmeldelser, kan DR Nyheder fortælle. Og en af klagerne kommer muligvis fra Tommy I:

- Her i Odense har det været et problem siden starten af april, da vejret begyndte at blive tilpas godt.

- Der har været dags-festival i byens parker lige siden - alle ugens dage.

- Parkerne ligner lossepladser og de er efterhånden mest beregnet til druk og fest i løbet af dagen, aftenen og natten.

- De 'smarte' Soundboks kan snildt spille op til fest for de nærmeste 500 m .

Fire-fem mennesker kan genere hundredvis

- Så fire-fem mennesker, der vil høre lidt musik, kan nemt genere hundredvis af folk, som måske er 'belastede' med arbejde eller små børn og ikke lige kan sove til ud på formiddagen ...

- Men sådan skal det måske være halvdelen af året fra april-september, hvis man bor centralt, skriver Tommy i en kommentar på DR Nyheder, men hvad siger du?