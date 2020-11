Sover i skov: Klaus' adresseproblem

- Hej hele Danmark!

- Jeg hedder Klaus – med K - jeg er 43 år gammel.

- Jeg har boet i Glostrup kommune og den kommune vil ikke have noget med mig at gøre.

Det er jo det handler om

- Jeg vil gerne være bosat i Kalundborg kommune men de kan ikke hjælpe mig.

- De siger jeg ikke har nogen adresse

- Nej, det har jeg ikke – det er jo det handler om.

Sådan indleder Klaus et brev til nationen! – et brev han håber kan få de rare mennesker i Kalundborg Kommune til at hjælpe ham med et sted at bo.

For Klaus sover lige nu i skoven, og det er ved at være ret så koldt, som han så levende beskriver det.

En ledig bolig i Kalundborg?

Klaus’s brev – som han håber du vil dele, så det når bredt ud (måske endda til en, der har en ledig bolig til 4-5000 kr pr måned i Kalundborg) – fortsætter derfor således.

- De siger jeg skal tage tilbage til Glostrup kommune, men Glostrup siger jeg skal tage tilbage til den kommune jeg gerne vil opholde mig.

- OG det har jeg jo gjort! Ingen held overhovedet.

- Jeg mødte så heldigvis én, der kunne give mig en C/O-adresse, men den afslog kommunen - fordi det var C/O adresse.

Savner en varm seng - og et toilet

- Jeg savner en varm seng at sove i, en varm stue at sidde i og et toilet, og et dejligt varmt bad.

- Jeg er blevet slået rundt (kommunemæssigt) som en tennis-bold, siden jeg var 1,5 år gammel. Jeg har været på 5 forskellige børnehjem og hos 7 forskellige plejefamilier siden jeg var 1,5 år gammel.

- Jeg har nu været hjemløs i 8 år.

- NOK ER NOK! HJÆLP!, skriver Klaus, og nationen! sendte brevet til Kalundborg i onsdags, og bad dem svare på, hvorfor de ikke har hjulpet en hjemløs mand, der har bedt om hjælp til en bolig?

Og hvad en hjemløs førtidspensionist, der gerne vil bo i deres kommune, skal gøre for at blive henvist til en lejlighed, som kommunen har anvisningsret til, men Kalundborg Kommune har ikke svaret.

Men hvad tænker du?

Hjælp Klaus

Hvis du har kendskab til en ledig bolig til maks 5000 kr pr måned i Kalundborg, så skriv meget gerne på denne mail. Klaus kan bidrage med lettere praktisk arbejde.