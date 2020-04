Spærrede øjnene op i drive-in: For klamt, McD

Nicklas sad i McDrive, da han så en pallevogn med frosne bøffer blive lastet ind i en privatbil. McDonald forklarer, at der var et nødstilfælde.

- Hej.

- Jeg hedder Nicklas, og jeg synes det er for klamt, at McDonalds åbenbart bruger deres private biler til at køre frosne bøffer frem og tilbage mellem restauranterne.

Pludselig kommer der en pallevogn med bøffer

- Vi sad i McDive køen ved Jyllingevej, og pludselig kommer der en pallevogn med frosne bøffer ud, og vi ser at de bliver stillet bag en personbil.

Sådan lyder der fra Nicklas, der sad og ventede på sin McDonalds mad i drive-in-køen ved restauranten på Jyllingevej i København torsdag ved frokosttid. Nicklas har selv noget familie, der kørte med fødevarer, og en af historierne han kan huske handler om, at hans familiemedlem fik en bøde, for at køre en kasse frugt ud til kunde – i sin privatbil.

Derfor tror Nicklas ikke det han så, kan være lovligt – og han synes Ekstra Bladet, skal sætte fokus på, at den store og populære burgerkæde, åbenbart ikke altid, overholder reglerne.

Og chaufføren tager et barnesæde ud

nationen! har bedt McDonalds om at svare på, hvad der præcis foregik - om det evt var en tyv, eller om de ofte transporterer fødevarer i medarbejdernes privatbiler. Deres svar kan du læse nedenfor. Nicklas historie fortsætter nemlig således:

- Chaufføren tager et barnesæde ud, så der bliver bedre plads, og begynder at losse bøfferne ind.

- Det kan da ikke være lovligt, og heller ikke særligt sikkert, når man tænker på, at solen skinner, og bøfferne jo kan tø op og alt muligt.

- Jeg prøvede at ringe til McDonalds for at spørge dem ad, men de ville slet ikke kommentere, så nu håber jeg at Ekstrabladet kan finde ud af, hvad der er op og ned i det her, skriver Nicklas og Pia Tobberub fra McDonalds Danmark har nu undesøgt sagen, og forklarer, at der var tale om et nødstilfælde:

Kun i yderste nødstilfælde

- McDonald’s råder vores selvstændige franchisetagere til kun at transportere fødevarer mellem restauranter i yderste nødstilfælde.

- I de tilfælde har vi endvidere en række procedurer omkring renlighed og temperaturer, i overenstemmelse med fødevaremyndighedernes anvisninger, der skal overholdes.

- Vi har været i kontakt med franchisetageren.

- Billederne viser en situation, hvor der flyttes frosne bøffer fra én restaurant til en anden for at undgå at måtte melde udsolgt.

Der er tale om en tur på 6 kilometer

- Restauranterne ejes af den samme franchisetager.

- Der er tale om en køretur på omkring 6 km, reglerne for renlighed er overholdt, og bøffernes temperatur er blevet tjekket og noteret ved ankomst til restauranten, hvor vi kan se i vores system, at kødet fortsat var frossent til den krævede temperatur, og der således ikke er gået på kompromis med fødevaresikkerheden eller –kvaliteten, skriver Pia Tobberup, men hvad med dig?