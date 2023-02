Spand koldt vand: Skidt nyt for Zelenskyj

Ukraine har fået hjælp - eller løfter om hjælp - for mere end 400 milliarder kroner fra EU-landene. Men et EU-medlemskab i lyntempo kan der ikke bliver tale om

- EU's topledere rejser til Ukraine i denne uge.

- Men de medbringer ingen lyn-løfter til det krigshærgede land om medlemskab.

Har lagt en ambitiøs plan

Sådan skriver det Bruxelles-baserede medie Politico om fredagens topmøde i Kiev, hvor EU-præsidenterne Charles Michel og Ursula von der Leyen skal fortælle Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at han godt kan glemme alt om at få et medlemskab inden for de næste par år.

Ukraines forventninger

Ukraines statsminister, Denys Shmyhal, har ellers været meget tydelig omkring, at et EU-medlemskab i hans regerings øjne haster:

- Vi har en ambitiøs plan om at blive indlemmet i Den Europæiske Union inden for de næste to år.

- Så vi forventer - i år - at have de indledende forhandlinger, har Shmyhal sagt tidligere på ugen. Men sådan bliver det altså ikke:

Annonce:

Ukraines viceforsvarsminister færdig efter korruptionsanklager

På den ene side - og på den anden side

- EU vil tage stilling til yderligere skridt, når alle betingelser specificeret i Kommissionens udtalelse er fuldt ud opfyldt, hedder det nemlig i udkastet til den fælles udtalelse, som de to præsidenter forventes at komme med i morgen. En formulering, der ikke kun er en spand koldt vand i hovedet på Zelenskyj, men også til de EU-lande, der gerne ser, at Ukraine får særbehandling og lynmedlemskab:

- Der er Polen og de baltiske stater på den ene side, og så er der resten af EU-landene, siger en EU-kilde til mediet, men hvad siger du?