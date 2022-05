Spangsberg opklarer flødebolle-gåde

15 lagersalgsbutikker med store stabler af 2. sorteringsflødeboller fik en af TV2 Lorrys seere til at undre sig. For hvordan kan der være SÅ meget fejlproduktion. Spangsberg forklarer, at det især handler om boller med 'dobbeltsmag'

- Jeg synes det er fint, at de prøver af stoppe spildproduktion.

- Så jeg må indrømme, at jeg ikke kan se et problem ud over prisen.

Èn maskine laver seks forskellige slags flødeboller

Sådan skriver Jon O. i en af de 1078 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorry og TV2 Nyhedernes Facebook-profiler om den undren over antallet af 2. sorterings-flødeboller fra Spangsberg, der forleden fik en seer til at bede TV-stationen undersøge, hvad den landsdækkende kæde har gang i.

For selv om flødebollerne i 1. sortering bliver solgt i masser af butikker og supermarkeder landet over, så er der hele 15 lagersalgsbutikker, hvor man kan købe kasser af 2. sorteringsboller.

Og flødeboller med dobbeltsmag ender som 2. sortering

Spangsberg fortæller til TV2, at det faktisk er cirka 15 procent af produktionen, der ender i lagersalgskasserne. Og at der er en meget logisk forklaring, da de kun har én maskine, der laver flødeboller, men sælger seks forskellige slags.

- Hvis vi går fra at producere jordbærflødeboller til at producere klassiske flødeboller, kunne vi tømme maskinen helt for skum og rense den, før vi hælder det næste skum i og fortsætter produktionen, siger Kristine Ersted Schultz fra Spangsberg.

2. sorteringsbollerne er derfor ofte dem med blandingsmag:

Gider ikke - de smager ikke godt

- Jeg har da købt Spangsberg flødeboller og spist dem med velbehag op til flere gange.

- De er gode til en kop kaffe, skriver Vibeke M. i en anden kommentar, mens Annette J. ikke er spor fan.

- Gider ikke engang at købe dem.

- De smager ikke godt, skriver hun, men hvad tænker du?