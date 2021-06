Spar Nord til Atrad: Nej og nej igen

For at drive en virksomhed i Danmark, skal man have en erhvervskonto. Men mange banker siger nej til mange.

- Hej.

- Jeg og fire andre kolleger har brug for jeres hjælp, så vi kan åbne erhvervskonto.

- Det er et kæmpe problem, for vi har indtægter for på 75.000-100.000 kr fordi vi kører flextrafik.

Og hvis vi ikke har er erhvervskonto, bliver det svært at drive firmaerne.

Atrad forstår ikke afvisningen

Har altid styr på mine regninger

Sådan indleder Atrad A. et brev til nationen! – et brev, der igen-igen handler om de folk, der gerne vil drive virksomhed i Danmark, men som bliver bremset af bankernes erhvervskonto-politik. Atrad og vennerne har forsøgt mange steder, og nu er de så desperate, at de håber et opråb i medierne kan hjælpe dem med at trænge igennem afslags-muren. Brevet – som nationen! har bedt Spar Nord om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Vi bliver alle afvist

- Jeg har personligt haft konto hos Spar Nord i 7 år, og jeg har aldrig haft problemer med dem.

- Jeg har altid styr på mine regninger og betalinger, og min økonomi er også god, men desværre har de afvist mig - selv om jeg har al dokumentationen, tilladelser osv

- Jeg har søgt flere gange og de andre har søgt i andre banker.

- Og alle bliver vi afvist, skriver Atrad, og nationen! har spurgt Spar Nord, hvad der skal til for, at de vil oprette en erhvervskonto. Og hvorfor de ikke vil have Atrad og vennerne som kunder.

Spar Nord: Meget tungt at oprette en konto

De svarer at de af princip ikke kommenterer på enkelte kundeforhold - men at de generelt kan vsige, at de som bank er forpligtet til at stille en erhvervskonto til rådighed:

- Dog kan der være tilfælde, hvor rækken af lovpligtige procedurer omkring dokumentation af kundekendskab og screening for hvidvask kompliceres af andre forhold, og det kan være afgørende for kundens mulighed for at oprette en erhvervskonto.

Men nu kigger vi på sagen igen

- Vi vil dog gerne tilbyde at kigge på denne sag endnu engang.

- Dertil kan jeg nævne, at vi i Spar Nord ikke har en standardpris for oprettelse af en erhvervskonto.

- Det administrative arbejde omkring en konto er de seneste år taget voldsomt til i omfang som følge af øget regulering fra politisk side.

- Prisen for oprettelse af en konto hænger derfor naturligt sammen med kundens kompleksitet og mængden af det administrative arbejde, der følger af øget regulering på området, svarer Spar Nord,