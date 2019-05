Sparede 5000 på all-inclusive: Leif forhandlede selv med hotellet

Hotel Moonflower i Tyrkiet vil ifølge Spies ikke have Leif, Kirsten, Janni og Kaj som gæster, og derfor har de to par fået aflyst deres rejse. Selv tror de, at afvisningen skyldes 'all-inclusive-tricket'.

- Nu har jeg med stor forargelse læst artiklen om Janni og Kaj.

- Jeg kan i min vildeste fantasi slet ikke forestille mig at det villa Moonflower siger skulle være sandt.....

Kaj hjalp Janni altid

- Vi boede i 2016 i 3 uger på samme hotel som Janni og Kaj, og de fik ikke hjælp af noget personale på noget tidspunkt, men derimod var det ALTID Kaj, der hjalp Janni når hun skulle i vandet.

- De var de mest kærlige og forelskede mennesker vi nogensinde har mødt på et hotel.

Sådan indleder Eva en mail til nationen! om den tvangs-aflysning af en Spies-rejse parret Kaj og Janni fortalte om for en måneds tid siden. Janni og Kaj fik nemlig besked om at da var uønskede på hotellet, fordi de ifølge hotellet krævede ekstra service og delte ud af all-inklusive buffeten til andre gæster - anklager som parret afviste.

Personalet har travlt - men ikke med at hjælpe Janni

Og Eva - som også nævner, at hun året efter mødte andre gæster som opførte sig meget ubehageligt på det pågældende hotel, og at hun derfor ikke vil holde ferie der igen - er ikke den eneste, der er ilet parret til hjælp. Ulla og Gert skriver nemlig således:

- Hej, her er en hilsen fra os.

- Vi har boet på Villa Moon Flower 11 gange (snart 12 i år) og syntes det er et dejligt hotel. Vi har altid rejst med Spies og der har aldrig været problemer på hotellet på nogen måde.

- Flinkt personale, søde rengøringsdamer, der altid gør pænt rent på værelserne og i restauranten, baren plus pool områderne.

Alle gæster vil jo gerne serviceres

- Vi ved godt, at personalet har travlt, for folk er jo på ferie og vil gerne serviceres og vartes op hele dagen.

- Det har vi set i alle de år vi har kommet der (vi gjorde det nok selv de første år).

- Ang. Jannie og Kaj, der vil vi bare sige at i de 3 år vi har mødt Jannie og Kaj har vi aldrig pplevet, at Jannie og Kaj ikke har kunne klare sig selv og hvis de ikke kunne har det har de altid fået hjælp af os, som har kendt dem igennem årene og ikke af tjenerne, skriver Ulla og Gert.



I den mail som Leif og Kirsten - som altså også er blevet afvist af Moonflower/Spies - har sendt, er der også opbakning til Kaj og Janni - og så er der et tilsyneladende godt spare-fif:

Vi er også blevet ringet op af Spies - vi er uønskede

- Vi mødte Janni og Kaj for 2 år siden på Moonflower og vi har på ingen måder set at Janni og kaj har bedt om ekstra hjælp.

- Vi hjalp hvis Janni skulle i poolen, og vi begriber slet ikke de beskyldninger.

- Vi er også blevet ringet op af Spies, der siger at hotellet ikke ønsker os som gæster i år, selv om hotellet sidste år sagde, de glædede sig til at se os til næste år….

Sidste år forhandlede vi all-inklusive på stedet

- Sidste år forhandlede vi selv all inclusiv med hotellet til 1/2 pris af det Spies skulle have. Speis vil have 10.000, men forhandlede man selv dernede, kan man få det til 5.000.

- Janni og Kaj og vi - Leif og Kirsten - var de eneste som selv forhandlede all inclusive med hotellet og ville også have gjort det i år, skriver Leif og Kirsten.

nationen! har send de tre mails videre til Spies og bl.a. spurgt om afvisningen af Janni og Kaj og Leif og Kirsten har noget med deres all inklusiv-forhandlinger med Moonflower at gøre, og om det er OK, at Spies gæster bestiller rejse uden mad – og så forhandler sig frem til all inklusiv til 5000 kr i stedet for at betale 10.000 til Spies. Og Spies svar lyder således:

SPM: Har afvisningen noget med jeres all inklusiv-aftale med Moonflower at gøre?

Spies' svar: Vi har ikke haft kendskab til, at de selv har købt All Inclusive på hotellet, førend du oplyser os om det. Så der er på ingen måde forbindelse mellem det og hotellets afvisning.

- Vi vil også gerne pointere, at det ikke er Spies, der har afvist de fire gæster, men hotellet. Og hotellet afviser naturligvis ikke gæsterne uden årsag.

Er det OK, at jeres gæster bestiller rejse uden mad – og så forhandler sig frem til all inklusiv til 5000 kr i stedet for at betale 10.000 til Spies?

Spies' svar: - De pågældende gæster havde i forvejen bestilt morgenmad sammen med deres 3-ugers rejse, så det er ikke en fuld All Inclusive, som de har forhandlet sig frem til på hotellet. Merprisen for All Inclusive, når du bestiller det sammen med rejsen, er ca. 180 kr. om dagen på det pågældende hotel.

- Den pris sikrer et All Inclusive-udvalg af en vis kvalitet, som vi kan stå inde for. Vi er derfor ikke interesseret i at forhandle prisen så langt ned, da det vil forringe kvaliteten.

- Derfor synes vi heller ikke, at det er okay, at gæster forhandler All Inclusive-prisen direkte med hotellet, da det kan være medvirkende til at forringe kvaliteten. Og det vil betyde, at vi ikke længere kan stå inde for den.

- Vi vil derfor tage en dialog med hotellet, så vi sikrer, at vores gæster fortsat får en vis kvalitet for den pris, som vi har aftalt med hotellet, skriver Spies.