Han slog til, da han kunne købe en spritny varmepumpe for kun 20.000 kr. Men nu er en fynsk husejer sigter for hæleri, for pumpen - der har en nypris på 80.000 - var stjålet fra en byggeplads

- Helt generelt; hvis man har købt noget, der er spritnyt, for en fjerdedel af prisen, så skal man altså kræve en eller anden form for dokumentation for, at tingene ikke er stjålet.

Ingen undskyldning

- Så kan man ikke undskylde sig med, at man godt nok havde tænk på, at det var lidt billigt.

Sådan siger politikommissær Ole Rahbæk Thomsen fra Fyns Politi til JydskeVestkysten.dk om en varmepumpetyv, der i april stjal to varmepumper fra et rækkehusbyggeri i Kolding. Og den åbenbart ret naive og godtroende husejer på Midtfyn, der troede han havde gjort et kup, da han for kun 20.000 kroner kunne købe én af de stjålne varmepumper.

Risikerer straf og kommer til at fryse

For politiet fik forleden et tip om, hvor de kunne finde den - og nu er husejeren sigtet for hæleri. Og:

- Hvad der måske umiddelbart var lidt værre for husejeren her i vinterkulden; så fik politiet afmonteret den stjålne varmepumpe og tog den med, skriver avisen.

Det fremgår ikke, hvilken varmekilde den nu sigtede husejer havde før, han skiftede til tyve-pumpen, men op mod 25.000 tidligere gaskunder har i år afmeldt deres gas-levering.

- Ved udgangen af oktober har Evida i 2022 modtaget 23.845 opsigelser af gasforsyningen fra gaskunder, som skifter varmekilde i løbet af i år eller næste år, har gasdistributionsselskabet Evida meddelt nationen! for en måned siden.

Sku' ikke have været afmonteret

På Jydskevestkystens Facebookprofil undrer Kent P. sig over, at den stjålne pumpe skulle afmonteres:

- Hvorfor afmonter man varmepumpen? Det er da bare at give hæleren regningen på de 80000, skriver Kent, men hvad tænker du?