Sparer 500 kr. pr uge

- Det var da også virkelig et stort problem de havde.

- 'Øøøh, vores radiator står altid på 5, hvad skal vi dog gøre?!??'

Sådan skriver René M. i en af de 250 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de høje energipriser, der har ramt Danmark og Europa denne vinter. Og en forsøgsfamilie på fire personer, der søndag aften viste på DR TV, at de kunne spare næsten 500 kr. pr. uge i villaen på Amager ved bl..a. at skrue ned for radiatorerne (der stort set stod på max,), så stuetemparturen nu er på 19-20 grader, slukke for gulvvarmen i badeværelset, droppe karbade - og slukke lyset:

- Der er selvfølgelig den bagdel, at huset bare er bælgravende mørkt.

- Men sådan er det jo bare, siger husejeren til DR Penge, men René M. er ikke den eneste, der synes at familien - der i en 'normal' uge før forsøget brugte for 1850 kr. gas og for 489 kr. strøm - ikke er særlig repræsentativ:

- Når man finder en familie, som i forvejen har et - i mine øjne - overforbrug af både el og varme (selvom de nok har råd til det), så vil det alt andet lige være nemt at spare op mod 20.000 kr. om året, skriver Tina R. i en anden kommentar, og Berit J. fortsætter:

Energifrådsere

- Man havde vist også lige fundet en familie som gjorde en dyd af at frådse med energien, så meget de kunne, skriver hun.

Familiens forbrug lå - før spareforsøget - på cirka 4000 kubikmeter gas pr år og cirka 8000 kilowattimer el, men hvad siger du?