Spies giver op: Prøvede tre gange

Spies skulle have sendt et fly med 84 charterturister til den skybrudsramte ferieø Skiathos i går. Efter tre forsøg på at udsætte afgangen er den nu aflyst

- Min kone og jeg har for over et halvt år siden hos Spies bestilt (og betalt) en uges ferierejse til Skiathos i perioden 5.9.23 til 12.9.23.

- Vi har selvfølgelig fulgt med i vejrudsigten fra i fredags og kunnet se, at det var helt usandsynligt, at man kunne sætte et fly ned på Skiathos tirsdag den 5.9.23.

- Mandag 4.9. ringede jeg til Spies hovedkontor i Kbh, som blot beroligede mig og sagde, at der var ingen problemer med vor planlagte flyafgang tirsdag den 5.9.23 kl 16.05 med Sunclass Airlines DK 1128.

Thomas er fanget på ferieø: - Jeg sover ikke om natten

Første melding: Mød bare op

-Tirsdag morgen - efter at have modtaget talrige varsler i medierne om truende uvejr, oversvømmelser og udgangsforbud i regionen - ringede jeg atter til Spies kl 8.30. Igen blev jeg beroliget og fik besked på, at vi blot skulle møde op i Kastrup lufthavn til den planlagte afgang kl 16.05.

Annonce:

Anden og tredje melding: Vi udskyder

Sådan indleder Flemming P. et brev til nationen! om at Spies i dag planlægger at sende gæster til et område, der er ramt af en mindre naturkatastrofe. Flemming har læst, at der er udgangsforbud og vand, der fosser i gaderne.

Foto: Toivo_Kit, Instagram/Ritzau Scanpix

Voldsomt vejr: Gæster strandet på ferieø

Og han og konen har været på vej til Kastrup to gange allerede – og blevet sendt hjem igen. Hans brev, som nationen! har bedt Spies om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Fra SPIES har vi kun modtaget flg 4 SMS:

- SMS 5.9.23 kl 12.35: Flyafgang fra Kastrup udskudt til 8.00 on 6/9 pga regnvejr på Skiathos!

- SMS 5/9.23 kl 16.06: Flyafgang atter udskudt nu til kl 14.30 on 6/9 – ’det regner stadig på Skiathos’!

- SMS modtaget onsdag kl 21.00 fra SPIES (Turguiderne på Skiathos): ’Velkommen til Skiathos, håber I er installeret vel på jeres hoteller: I indbydes til en byvandring i Skiathos i morgen kl 18.00' osv

- SMS modtaget i dag kl 8.35: Flyafgang udskydes nu til kl 17.30 , hvor vi nu bedes møde op og checke ind mellem 15.40 og 16.40!!

Annonce:

Sidste melding: Vi aflyser

- Det er selvfølgelig ikke SPIES ansvar , at der er en så alvorlig uvejrsituation i Grækenland, men SPIES håndtering af kommende gæster er svært kritisabel.

- Jeg mener det er ansvarsløst, at man forsøger at sende adskillige gæster afsted til en destination , hvor de græske myndigheder nærmest har erklæret undtagelsestilstand og udgangsforbud, skriver Flemming og Spies har her onsdag middag sendt dette svar til nationen!:

- Afgangen er aflyst og gæsterne informeret - og de får deres penge retur, skriver Spies, men hvad siger du?

Voldsom regn rammer hovedstad: Bliv hjemme